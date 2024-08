La Galaxy Tab S9 FE fait l'objet d'une offre très intéressante chez Auchan. Fournie avec un stylet S-Pen, la tablette signée Samsung peut être obtenus à moins de 300 euros par l'intermédiaire d'une double promotion.

Jusqu'au dimanche 11 août 2024, l'enseigne Auchan propose à ses clients titulaires de la carte de fidélité une jolie réduction sur la Galaxy Tab S9 FE. Disponible dans un coloris gris, la tablette Samsung accompagnée d'un S-Pen est au prix de revient de 299,65 euros au lieu de 529 euros. La remise globale de près de 230 euros se fait de cette manière : une remise immédiate de 80 euros de la part d'Auchan, une remise fidélité de 100 euros et un bonus de reprise de 50 euros à valoir sur un ancien appareil.

Dévoilée en même temps que le smartphone Galaxy S23 FE et les écouteurs Galaxy Buds FE il y a près d'un an, la Galaxy Tab S9 FE associée au bon plan Auchan est une tablette équipée d'un écran LCD de 10,9 pouces avec une définition de 2304 x 1440 pixels, d'un processeur Exynos 1380, d'une batterie de 8400 mAh, d'une mémoire vive de 6 Go de RAM, d'un espace de stockage de 128 Go (extensible jusqu'à 1 To), du système d'exploitation mobile Android 13 avec une surcouche One UI, d'une carrière arrière de 13 MP et d'une caméra frontale de 12 MP. Quant à la connectivité, on peut essentiellement retrouver la norme Wi-Fi 6 AX, la technologie sans fil Bluetooth 5.3 et un port USB-C.