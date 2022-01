Galaxy Tab S8 Ultra : Samsung dévoile par erreur une photo de la tablette

La Galaxy Tab S8 Ultra se dévoile dans une nouvelle photo. En amont de la conférence de présentation, Samsung a mis en ligne, probablement par mégarde, une photo de la tablette Android. Cette fuite confirme la présence d'une encoche qui surmonte l'écran de l'ardoise tactile.

Alors que la présentation officielle des Galaxy Tab S8 approche à grands pas, les fuites concernant les trois tablettes se multiplient sur la toile. Récemment, nous avons ainsi appris que la plus onéreuse, nommée Ultra, devrait être construite autour d'un immense écran de 14,6 pouces. Encore plus récemment, une fuite massive a révélé toutes leurs caractéristiques techniques, corroborant les précédentes informations apparues sur la toile.

Aux dernières nouvelles, Samsung devrait miser sur le Snapdragon 8 Gen 1 de Qualcomm, l'interface Android 12 avec la nouvelle surcouche One UI 4.1, un stylet Samsung S Pen, une protection de verre Gorilla Glass 5, des batteries de 8 000 mAh, 10 090 mAh et 11 200 mAh sur le modèle le plus imposant et une recharge 45W, comme sur les Galaxy S22.

Samsung publie une photo de la Galaxy Tab S8 Ultra par erreur

Alors que les fuites se multiplient, Samsung a publié une photo promotionnelle de la Galaxy Tab S8 Ultra, l'édition la plus haut de gamme et la plus sophistiquée, sur son site web officiel. L'image a été mise en ligne sur la page consacrée à l'assistance de Bixby, l'assistant vocal de la marque sud-coréenne. Rapidement, le géant sud-coréen a supprimé le cliché de son site web. Il s'agissait donc visiblement d'une simple erreur commise par un développeur, voire d'une opération de communication visant à alimenter l'intérêt autour de la gamme.

L'image confirme les rendus déjà apparus sur la toile. Comme prévu, Samsung glisse le capteur photo pour les selfies dans une petite encoche qui surmonte l'écran. La tablette est visible à l'arrière plan. De fait, les détails du design de l'ardoise tactile ne sont pas divulgués. Cette “erreur” corrobore quoi qu'il en soit l'arrivée imminente de la gamme des tablettes. Elles devraient arriver sur le marché peu après les Galaxy S22, dont la sortie est prévue le 8 février prochain.