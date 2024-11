Le modèle 2024 de la Galaxy Tab S6 Lite fait l'objet d'une offre promotionnelle intéressante chez Auchan. Accompagnée d'un stylet et d'un étui clavier, la tablette Samsung bénéficie d'une remise globale de 180 euros pour la période du Black Friday.

Jusqu'au lundi 2 décembre prochain, à l'occasion du Black Friday, Auchan propose à ses clients de profiter d'une belle offre sur la Galaxy Tab S6 Lite 2024. Disponible dans un coloris Graphite, la tablette Samsung fournie avec un stylet S-Pen et un étui clavier est à 279 euros au lieu de 429 euros grâce à une remise immédiate de 150 euros de la part du site marchand. En plus de la remise immédiate, les clients porteurs de la carte de fidélité du magasin obtiennent 30 euros sur leur cagnotte. Au total, le pack Samsung revient alors à 249 euros.

Concernant ses points forts, la Samsung Galaxy Tab S6 Lite liée à l'offre Auchan est une tablette équipée d'un écran tactile de 10,4 pouces avec une définition de 2000 x 1200 pixels et une densité de 224 ppi. L'appareil dispose également d'un processeur Exynos 1280, d'une mémoire vive de 4 Go de RAM, d'un espace de stockage de 64 Go extensible jusqu'à 1 To (par l'intermédiaire d'une carte microSD non livrée) et d'une batterie de 7040 mAh lui permettant d'être autonome pendant 12 heures.

L'ensemble fonctionne sous le système d'exploitation mobile Android 14 avec une ‎surcouche Samsung One UI 6.1. Pour l'APN, on retrouve une caméra arrière de 8 MP et une caméra frontale de 5 MP. Quant à la connectivité, celle-ci se compose de la technologie sans fil Bluetooth 5.3, du Wi-Fi, d'un port USB 2.0 ou bien encore du GPS.