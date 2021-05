Galaxy Tab A7 Lite : Google dévoile la fiche technique de la tablette Samsung

La Galaxy Tab A7 Lite, la prochaine tablette abordable de Samsung, continue de se dévoiler. Quelques semaines avant l'annonce, Google a dévoilé par erreur la fiche technique partielle du terminal. La fuite confirme aussi l'arrivée imminente de la tablette sur le marché.

Il y a quelques semaines, une fuite signée Evan Blass est venue lever le voile sur le design complet de la Galaxy Tab A7 Lite, la tablette milieu de gamme de Samsung. La tablette est construite autour d'un écran cerclé de larges bordures et embarque un capteur photo unique au dos.

Plus récemment, la Galaxy Tab A7 Lite est apparue dans la base de données de Google Play Console, la plateforme permettant aux développeurs de publier une application Android. Il n'est pas rare que la plateforme révèle des informations sur la fiche technique d'un smartphone ou d'une tablette peu avant la présentation officielle.

Sur le même sujet : Le Galaxy S8 est officiellement obsolète, Samsung arrête les mises à jour

Samsung s'apprête à lancer la Galaxy Tab A7 Lite, ça se confirme

D'après la base de données, la tablette sera proposée en version WiFi et en version 4G LTE. La Tab A7 Lite est alimentée par un chipset MediaTek Helio P22T, une puce réservée aux terminaux milieu de gamme. Samsung épaule le processeur avec 3 Go de RAM et un GPU PowerVR GE8320. Enfin, la fuite révèle une résolution d'affichage 800×1340.

Côté logiciel, la Tab A7 Lite tourne sous Android 11, la dernière version de l'OS mobile, accompagné de la surcouche Samsung, One UI 3. Selon les informations déjà dévoilées par Evan Blass, l'autonomie est confiée à une batterie de 5100 mAh. Pour l'heure, nous n'en savons pas plus sur la fiche technique de l'ardoise tactile de Samsung.

L'apparition de la Tab A7 Lite dans la base de données confirme l'annonce imminente de la tablette. Aux dernières nouvelles, Samsung annoncera la Tab A7 Lite dans le courant du mois de juin 2021. Lors de la présentation, le géant de Séoul devrait aussi lever le voile sur la Galaxy Tab S7 Lite, une autre tablette dont le positionnement est un peu plus premium. Elle est notamment compatible avec la 5G et embarque un SoC Snapdragon 750G, un chipset Qualcomm gravé en 8 nm, couplé à 4/6 Go de RAM et 128 Go de stockage interne, et une batterie de 7000 mAh compatible avec la recharge filaire rapide de 15W.