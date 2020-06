Galaxy S9 et S9+ : Samsung déploie la mise à jour OneUI 2.1

Samsung a commencé le déploiement de OneUI 2.1 sur les Galaxy S9 et S9+. Il s’agit de la dernière mise à jour de fonctionnalités que recevront les deux modèles avant d’être limités aux correctifs de sécurité. OneUI 2.1 est d’ailleurs livré avec le patch de sécurité de juin 2020.

Il n’y a désormais plus de doute : les Galaxy S9 et S9+ profiteront de la mise à jour OneUI 2.1 au même titre que les Galaxy S10, Note 10 ou encore le Galaxy Note 9 qui a commencé à la recevoir depuis la semaine dernière. C’est maintenant le tour des modèles S de 2018. Et comme souvent, Samsung débute le déploiement européen par Allemagne. La mise à jour devrait débarquer en France très prochainement.

Avec OneUI 2.1, les Galaxy S9 et S9+ pourront profiter de plusieurs fonctionnalités qui ont fait leurs débuts avec la série S20 cette année. Elles comprennent de nouvelles options de partage dont Quick Share qui permet de partager facilement des fichiers entre deux appareils Galaxy à proximité. Ou encore Music Share qui permet à vos proches d’écouter de la musique depuis leur smartphone sur une enceinte Bluetooth connectée à votre Galaxy.

La mise à jour introduit également les nombreuses nouveautés qui améliorent l’application Caméra de Samsung. Il s’agit de fonctions telles que le Single Take, le Night Hyperlapse ou encore le nouveau mode Pro pour les utilisateurs avancés.

Dernière mise à jour majeure pour les Galaxy S9 et S9+

L’arrivée de OneUI 2.1 sur les Galaxy S9 et S9+ vient mettre fin à une incertitude. Une notification envoyée via l’application Samsung Members laissait entendre il y a quelques semaines que le constructeur n’avait pas l’intention de déployer la mise à jour sur les Galaxy S9 / S9+ et Note 9. C’est pourtant le cas désormais. Sauf véritable surprise, il s’agit de la toute dernière mise à jour de fonctionnalités que recevront les trois modèles, Android 11 n’étant pas à l’ordre du jour. Comme d’habitude chez Samsung, chaque smartphone a droit à deux grandes versions majeures d’Android.

Pour installer OneUI 2.1 sur les Galaxy S9 et S9+, il faut d’abord attendre qu’il arrive en France dans les prochains jours. Pour le moment, la mise à jour n’est disponible qu’en Corée du Sud et en Allemagne. Attendez patiemment la notification OTA ou rendez-vous régulièrement dans Paramètres > Mise à jour du logiciel > Téléchargement et installation pour vérifier manuellement sa disponibilité.

Source : SamMobile