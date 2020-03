Galaxy S9 et Note 9 : Samsung va les priver de la mise à jour OneUI 2.1

Samsung vient d’annoncer qu’aucune mise à jour OneUI 2.1 n’est prévue pour les Galaxy S9 et Note 9, contredisant une information publiée il y a quelques jours par un employé de la marque sur le forum Samsung Community en Corée du Sud. Ce dernier laissait entendre que la mise à jour serait disponible à la fois pour les S10, Note 10, mais aussi pour les Galaxy S9 et Note 9. Mauvaise nouvelle donc pour ceux qui possèdent ces modèles vieux de deux générations.

Samsung vient de lancer le déploiement du patch de sécurité de mars 2020 sur les Galaxy S9 et Note 9. Malheureusement cela ne s’accompagne pas d’un passage à OneUI 2.1 contrairement aux Galaxy S10 et Note 10 dont la mise à jour a été lancée la semaine dernière. Les deux modèles ont accueilli par la même occasion quelques-unes des meilleures fonctionnalités de la série S20, notamment les nouveautés de l’application Caméra.

Début mars, un employé de la marque annonçait pourtant sur le forum Samsung Community que OneUI 2.1 serait bientôt disponible sur les Galaxy S10, Note 10 mais aussi pour les Note 9 et S9. Une notification envoyée via l’application Samsung Members indique désormais le contraire. La firme revient donc sur sa parole et indique qu’il n’a aucun plan concernant One UI 2.1 pour les Galaxy S9 et Note 9 pour le moment.

En d’autres termes, ils resteront sur OneUI 2.0 et continueront à bénéficier des patchs de sécurité dans les mois à venir. Cette annonce surprend à peine sachant Samsung n’accorde le plein support à ses smartphones que pendant deux ans. Si le S9 a déjà atteint sa limite, ce n’est pourtant pas le cas du Galaxy Note 9 dont le lancement a eu lieu en août 2018. Il semble désormais peu probable que le smartphone reçoive OneUI 2.1. Il ne reste donc plus qu’à espérer que les plans de Samsung changent dans les semaines à venir.

Source : SamMobile