Galaxy S25 Ultra : Samsung prépare deux changements majeurs pour la partie photo

Lorsque Samsung lancera son prochain téléphone phare Galaxy S25 Ultra au début de l'année prochaine, il pourrait être équipé d'un système d'appareil photo sérieusement amélioré.

Selon des fuites, deux des quatre caméras arrière du téléphone devraient bénéficier d'une augmentation importante du nombre de mégapixels par rapport à l'actuel S24 Ultra. Le rapport provient d'Ice Universe, une fuite généralement fiable, qui a révélé sur Weibo les détails des capteurs potentiels pour la configuration à quatre caméras du S25 Ultra.

Si ces informations sont exactes, la caméra ultra grand-angle et le téléobjectif 3x de Samsung bénéficieront d'une augmentation importante de leur définition. Les deux autres appareils photo conserveraient les mêmes définitions que le S24 Ultra. Ainsi, l'appareil photo principal restera à 200 MP, tandis que le téléobjectif 5x périscope utilisera également un capteur de 50 MP.

Lire également – 16 Go de RAM pour le Galaxy S25 Ultra, mais pour quoi faire ?

Le Galaxy S25 Ultra va encore s’améliorer en photo

Plus précisément, l'appareil photo ultra grand-angle du Galaxy S25 Ultra utiliserait un capteur de 50 MP, ce qui représente une avancée majeure par rapport à l'appareil ultra grand-angle de 12 MP du S24 Ultra. Le téléobjectif 3x passerait par ailleurs de 10 MP à 50 MP.

En résumé, les caractéristiques de l'appareil photo du Galaxy S25 Ultra devraient être les suivantes :

Appareil photo principal de 200 MP

Téléobjectif 3X de 50 MP

Appareil photo ultra grand-angle de 50 MP

Téléobjectif Périscope 5X 50MP

Des capteurs à plus haute résolution ne se traduisent pas automatiquement par une meilleure qualité d'image. Mais associés à une optique, un traitement d'image et un matériel adéquats, les mégapixels permettent d'obtenir beaucoup plus de détails et de polyvalence.

Depuis quelques générations, Samsung s'appuie sur son appareil photo principal haute résolution pour offrir des images avec un excellent niveau de détails. Mais les caméras ultra-large et téléobjectif qui l'accompagnent utilisent des capteurs de résolution relativement plus faible, du moins par rapport aux caméras principales de 200 et 108 mégapixels des récentes générations.

Les derniers Galaxy S Ultra ont été assez stagnants en ce qui concerne les itérations matérielles de l'appareil photo. Par exemple, le S24 Ultra de l'année dernière utilisait des caméras presque identiques à celles du S23 Ultra de 2022. Ces rumeurs de mises à jour pour le Galaxy S25 Ultra pourraient donc apporter un changement nécessaire qui permettraient enfin à Samsung de combler son retard sur quelques un de ses concurrents dans ce domaine. D’ailleurs, on sait aussi que les autres Galaxy S25 devraient eux aussi profiter d’améliorations.