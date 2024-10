Galaxy S24 Ultra : la version 512 Go du smartphone Samsung est à un super prix

Dans le cadre des Jours Flash Prime sur Amazon, la version 512 Go du Galaxy S24 Ultra fait l'objet d'une réduction de plus de 350 €. Il va falloir faire vite, car il n'en reste plus que quelques-uns en stock.

Alors qu'il a été lancé cette année au prix de 1589 €, le Galaxy S24 Ultra dans sa version disposant de 512 Go de stockage s'affiche à un prix très intéressant sur Amazon. À l'occasion des Ventes Flash Prime de l'automne, le smartphone passe à 1227 €, ce qui correspond à une réduction d'un peu moins de 25%.

Cette offre vous permet d'économiser 362 € sur le prix conseillé du smartphone. Elle est réservée aux membres Prime, mais si vous n'êtes pas abonné, il reste possible de souscrire gratuitement à l'instant même et de profiter de la période d'évaluation de 30 jours sans payer.

Si vous visez le Galaxy S24 Ultra, c'est une excellente offre pour acheter le meilleur smartphone Samsung de 2024. Notez que le prix de ce modèle est toujours à 1589 € sur le site de Samsung à l'heure où ces lignes sont écrites.

L' offre est valable sur le coloris Ambre (jaune) du smartphone Samsung. Mais il n'en reste plus que quelques-uns en stock. Il va donc falloir faire vite si vous tenez à profiter de ce deal.

La version noire est aussi en promotion pour environ 20 € supplémentaires. Elle est en effet à 1249 € au lieu de 1589 €, avec un délai d'expédition un peu plus long. Le produit est vendu et expédié par Amazon.

On ne présente plus le Galaxy S24 Ultra, le plus avancé des smartphones Samsung du moment. C'est le seul modèle de la gamme à avoir conservé une puce Qualcomm cette année. Sous le capot, on retrouve donc le Snapdragon 8 Gen 3 épaulé par 12 Go de mémoire RAM.

Le smartphone offre ainsi des performances de haut vol, doublée d'une belle expérience logicielle avec la surcouche One UI dans sa version 6 (Android 14). L'une des nouveautés de cette année, c'est que le système de Samsung améliore l'expérience utilisateur avec les fonctionnalités de Galaxy AI.

Enfin, le Galaxy S24 Ultra est l'un des meilleurs smartphones pour la photo. Il dispose de 3 capteurs : un grand angle (principal) de 50 MP, un ultra grand-angle de 12 MP et un téléobjectif de 10 MP avec le meilleur zoom du marché.