Galaxy S24 : voici ce que l’on sait sur la puce utilisée dans le prochain smartphone de Samsung

Le Galaxy S23 est sorti il y a à peine un peu plus d’un mois, mais le Galaxy S24 fait déjà parler de lui, et notamment son processeur. On sait déjà à quoi s’attendre au niveau des performances de l’appareil.

La première fois que nous avions entendu parler du Snapdragon 8 Gen 3 qui propulsera les prochains Galaxy S24 haut de gamme de Samsung, la puce promettait déjà d’être plus puissante que l’A16 d’Apple. Plus récemment, nous avions également appris que Qualcomm opterait cette fois pour une configuration de cœurs 1+5+2, et c’est exactement ce que vient de confirmer un autre rapport.

En effet, le développeur et célèbre informateur Kuba Wojciechowski vient de révéler sur son compte Twitter que le Snapdragon 8 Gen 3 porte pour l’instant le nom de code Lanai ou Pineapple, et le numéro de modèle SM8650. Cependant, la fuite nous en apprend surtout davantage sur ce qu’il faut attendre des cœurs de la puce.

Le Snapdragon 8 Gen 3 s’annonce toujours plus puissant

D’après Kuba Wojciechowski, le Snapdragon 8 Gen 3 utiliserait un cœur de CPU ARM Cortex-X series ‘Gold+', deux cœurs de CPU ARM Cortex-A7xx ‘Titanium', trois cœurs de CPU ARM Cortex-A7xx ‘Gold', et deux cœurs de CPU ARM Cortex-A5xx ‘Silver'. On retrouve donc bien une configuration 1+5+2, et non plus 1+4+3 comme sur le Snapdragon 8 Gen 2 actuel.

En optant pour un cœur Gold supplémentaire, Samsung va vraisemblablement beaucoup miser sur les performances de sa puce. Il a donc dû sacrifier un cœur Silver, les cœurs les plus efficaces énergétiquement, ce qui signifie que cette nouvelle puce pourrait bien ne pas être beaucoup moins gourmande en énergie.

On sait surtout que le Snapdragon 8 Gen 3 continuerait d’utiliser la gravure en 4 nm de TSMC, Apple ayant vraisemblablement monopolisé le nouveau processus en 3 nm. Il ne faut donc que s’attendre à des améliorations mineures au niveau de l’efficacité énergétique.

Enfin, Kuba Wojciechowski révèle également que le Snapdragon 8 Gen 3 est également équipé du GPU Adreno 750 (Adreno Gen 7.9.0) cadencé à 770 MHz. Cependant, cette fréquence pourrait être amenée à changer à l’avenir. D'après d'autres fuites, Qualcomm pourrait décider cette année de lancer sa puce quelques semaines avant son calendrier habituel, et donc on pourrait voir arriver les Galaxy S24 dès le mois de janvier prochain.