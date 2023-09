Galaxy S24+ : bonne nouvelle, Samsung devrait enfin améliorer la définition de l’écran

En dehors du modèle Ultra, cela fait plusieurs années maintenant que Samsung se contente d’écrans avec une définition Full HD sur ses smartphones haut de gamme de la série S, mais cela devrait enfin changer l’année prochaine.

En 2024, les Galaxy S24 vont profiter de nombreuses nouveautés, et on sait déjà à peu près à quoi s’attendre au niveau de la fiche technique des appareils. Le leaker Ice Universe vient d’ailleurs de donner plus de détails concernant l’écran du modèle S24+, et il semble que Samsung prépare une amélioration attendue depuis longtemps.

D’après ses informations, l’écran du Galaxy S24+ va profiter d’une meilleure définition, puisqu’il s’agira d’une dalle WQHD+, ou 1440p. Ce modèle s’alignera donc ainsi sur la définition du modèle Ultra, et abandonnera pour de bon le traditionnel Full HD+. Le Galaxy S24+ utilisera cette fois-ci un écran de 6,7 pouces, soit presque autant que les 6,78 pouces du Galaxy S24 Ultra.

Lire également – Galaxy S24 Ultra : le smartphone utiliserait jusqu’à 2 To de stockage, une première chez Samsung

Un écran 1440p, à quoi ça sert ?

Cette hausse sera particulièrement utile lors de la visualisation de contenus, d'images ou de textes haute définition. Le nombre de pixels plus élevé permettra non seulement à votre écran d’être plus net, mais améliorera également son immersivité.

En effet, la densité de pixels plus élevée d'un écran 1440p garantit que les pixels individuels sont plus petits et moins visibles, ce qui permet d'obtenir des bords plus lisses et une meilleure clarté, en particulier lors d'un zoom avant ou de l'utilisation du téléphone pour des tâches telles que la lecture ou les jeux. Vous pourrez aussi enfin visionner des vidéos en 1440p sur des applications telles que YouTube.

Cependant, un écran WQHD+ consomme plus d’énergie qu’un écran FHD+. Pour atténuer cela, le Galaxy S24+ sera doté d’une toute nouvelle dalle OLED M13, offrant une luminosité maximale de 2500 nits, mais surtout la technologie LTPO. Comme sur le Galaxy S24 Ultra, le rafraîchissement de l’écran s’adaptera dynamiquement de 1 Hz à 120 Hz en fonction du contenu affiché.

Mieux encore, le Galaxy S24+ profitera d’une batterie un peu plus grande, et on devrait donc finalement assister à une petite hausse de l’autonomie sur ce modèle.