Galaxy S24 FE : déjà plus de 140 € de réduction sur le nouveau smartphone de Samsung

Un nouveau smartphone Fan Edition de la gamme Galaxy a été officialisé par Samsung. Baptisé Galaxy S24 FE, ce téléphone conçu par la firme coréenne bénéficie déjà d’une jolie réduction pour son lancement.

CLIQUEZ ICI POUR VOIR L’OFFRE SAMSUNG SUR LE GALAXY S24 FE

Depuis ces dernières années, Samsung a pris l’habitude de sortir une version Fan Edition de ses smartphones haut de gamme. En 2024, plus de neuf mois après le Galaxy S24, la marque coréenne a dévoilé son S24 FE de la gamme du même nom. Pour célébrer l’arrivée de son nouveau téléphone, la firme Samsung a mis les petits plats dans les grands en proposant une pléiade d’offres promotionnelles.

En effet, jusqu’au dimanche 20 octobre 2024, le store officiel donne la possibilité à ses membres de profiter d’un bonus de reprise de 70 euros à valoir sur un ancien appareil (quel que soit son état) et de 10% de remise en commandant directement sur l’application Samsung Shop. En sachant que le prix conseillé du S24 FE est à partir de 749 euros, le smartphone Samsung peut donc revenir à moins de 605 euros.

Mais ce n’est pas tout ! Durant la même période, pour l’achat du Galaxy S24 FE, Samsung permet d’obtenir 30 % de remise sur les montres connectées Galaxy Watch 7 et Ultra, ainsi que sur les accessoires du tout nouveau téléphone. Enfin, les points Samsung Rewards sont doublés pour l'acquisition d'un Galaxy S24 FE (tous modèles, tous coloris). Pour profiter de cet avantage, le client doit avoir adhéré au programme Samsung Rewards et avoir accumulé des points au cours de précédents achats.

Samsung fête le lancement de son nouveau Galaxy S24 FE avec plus de 140 € de remise

Pour en revenir au S24 FE de la gamme Galaxy, il s’agit d’un smartphone équipé d’un écran Dynamic AMOLED 2x de 6,7 pouces avec une définition en Full HD+ de 1080 x 2340 pixels, une résolution de 385 ppp et une fréquence d'affichage de 120 Hz. Le téléphone signé Samsung dispose aussi d’un processeur Exynos 2400e Octo-Core cadencé à 3.1 GHz, d’une mémoire vive de 8 Go de RAM, d’un espace de stockage de 128 Go ou 256 Go suivant le modèle, et d’une batterie de 4700 mAh compatible pour la charge rapide. L’ensemble fonctionne sous le système Android 14 avec une surcouche One UI 6.1.

Du côté de l’APN, on peut trouver un triple capteur principal de 50 MP + 12 MP + 8 MP et un capteur frontal de 10 MP. Quant à la connectivité, la 5G LTE, le NFC, la technologie sans fil Bluetooth 5.3, le GPS, la norme Wi-Fi 6E (2.4/5 GHz), le lecteur d'empreinte ultrasonique sous l'écran, la reconnaissance faciale et l’USB Type C sont de la partie.

Si vous êtes intéressés par le nouveau Samsung Galaxy S24 FE, vous savez ce qu’il vous reste à faire : profitez vite de cette offre de lancement qui est valable avant le 20 octobre 2024 et dans la limite des stocks disponibles.

CLIQUEZ ICI POUR VOIR L’OFFRE SAMSUNG SUR LE GALAXY S24 FE

Cet article est une publication sponsorisée proposée par Samsung.