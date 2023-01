Galaxy S23+ et S23 Ultra : découvrez en image les deux futurs smartphones de Samsung

Des visuels du Galaxy S23+ et Galaxy S23 Ultra, deux des futurs smartphones haut de gamme de Samsung, ont fuité. Il s’agit d’images probablement destinées à la presse. Ils détaillent non seulement le design des deux téléphones, mais également les coloris qui seront disponibles.

Vous le savez certainement si vous faites partie de nos fidèles lecteurs : les Galaxy S23 arriveront dans quelques semaines maintenant. Samsung a même dévoilé par erreur la date à laquelle les smartphones seront lancés. Il s’agit du 1er février 2023, soit quatre semaines avant le début du Mobile World Congress de Barcelone. Il y aura logiquement une période de précommande avant que les mobiles soient disponibles en magasin.

Sujets de fuite de plusieurs mois maintenant, nous savons qu’ils seront trois, comme toujours, avec un modèle standard, un modèle « Plus » et un modèle « Ultra », dont le design sera légèrement différent puisqu’il héritera, comme ses prédécesseurs directs, des particularités ergonomiques des anciens « Galaxy Note ». Snapdragon 8 Gen 2 pour tout le monde, nouveaux capteurs photo, notamment un modèle 200 MP pour le S23 Ultra, nouveaux capteurs selfie, des paliers de stockage qui montent jusqu’à 1 To de stockage, nouveaux écrans, nouvelles batteries, nouveau lecteur d’empreinte, les nouveautés seraient nombreuses.

Voici les premières images officielles des Galaxy S23+ et S23 Ultra

Et côté design ? Les rumeurs laissent entendre que les trois smartphones seront assez proches de leurs prédécesseurs. Une première fuite dévoilait même, jeudi 12 janvier 2023, les premières images officielles du Galaxy S23, la version la plus petite du trio. Nous y avons découvert un smartphone très plat, avec trois objectifs photo indépendants à l’arrière. Exit donc le module photo en métal découvert avec le Galaxy S21. Et pour les modèles plus grands ? Le site néerlandais Nieuwe Mobiel répond à la question. Ce dernier a publié une dizaine de visuels présentant toutes les robes qui seront disponibles pour le S23+ et le S23 Ultra.

Selon la source, les deux smartphones se déclineraient en noir, crème, vert et « lilas » (un mauve très sympa qui habillait déjà le S22+, mais pas le S22 Ultra). Un panel assez classique pour Samsung. Cette nouvelle fuite nous permet également de confirmer que le Galaxy S23+ abandonne lui aussi le module photo monolithique, comme le S23 standard, se rapprochant ainsi visuellement du S23 Ultra. Ce dernier ne change pas beaucoup, conservant son écran incurvé et ses cinq éléments indépendants (quatre capteurs photo et son autofocus laser).

Nous vous donnons rendez-vous le 1er février prochain pour découvrir si le design des smartphones répond (ou non) à ces nouvelles fuites, ainsi que pour découvrir tous les détails de la fiche technique, ainsi que le prix et la date de sortie des smartphones en France.

Source : Neuwe Mobiel