Galaxy S23 : des maquettes dévoilent le design final des trois smartphones

Une fois n’est pas coutume, le site/Leaks nous dévoile en avance les maquettes des trois modèles de Galaxy S23. L’occasion donc de confirmer le design qui avait été évoqué par les précédentes. La différence la plus notable est sans doute la disparition du module photo sur les trois versions, afin, de laisser place uniquement aux capteurs.

Alors que la présentation des Galaxy S23 se fait de plus en plus proche, il ne reste plus grand-chose à connaître sur les smartphones, si ce n’est leur prix. Conformément à la tradition des fuites autour des flagships Samsung, il est donc l’heure de confirmer le design des trois modèles au travers de diverses photos volées. Tradition respectée par/Leaks qui, non content d’avoir dévoilé la fiche technique de la version Ultra en début de semaine, publie aujourd’hui les maquettes des smartphones.

Ces dernières n’apportent donc que peu de surprise (pour ne pas dire aucune) par rapport aux rendus qui ont fait surface en septembre dernier. Les modèles standard et Pro semblent bel et bien s’inspirer des innovations du Galaxy S22 Ultra en faisant disparaître le module photo. Une nouveauté qui fera sans nul doute débat, mais qui au moins le mérite de proposer une apparence plus épurée.

Le design des trois Galaxy S23 se confirme

Du reste, Samsung n’apporte que peu de changement par rapport au design des Galaxy S22. On notera tout de même des capteurs un poil moins imposants sur le modèle Ultra, puisque ceux-ci semblent ressortir de manière moins prononcée de la coque. En d’autres termes, Samsung semble avoir opté pour un design plus classique que pour ses prédécesseurs — dont certains diront qu’il s’agit ni plus ni moins que d’une formule qui a fait ses preuves.

Gardez néanmoins en tête que, si ces maquettes sont généralement un très bon indicateur du design final des smartphones, nous ne sommes pas encore à l’abri de modifications de dernière minute. Par exemple, ces dernières semblent indiquer la présence d’un scanner d’empreintes situé en dessous du bouton d’alimentation, sur le flanc droit. Or, de précédentes fuites ont déjà dévoilé que ce dernier devrait se trouver sous l’écran du téléphone.