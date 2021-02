Galaxy S21 Ultra : l’écran OLED Samsung offre une visibilité optimale en plein soleil

L'écran OLED du Galaxy S21 Ultra offre une visibilité optimale en extérieur, affirme Underwriters Laboratories (UL). Après plusieurs tests, la société a attribué à la dalle tactile du smartphone sa précieuse certification. Pour mettre au point l'écran, Samsung explique avoir utilisé un tout nouveau procédé.

Lorsque vous utilisez un smartphone à l'extérieur, l'écran parait généralement plus sombre. Parfois, les lettres affichées à l'écran sont même illisibles. Ce phénomène se produit lorsque la lumière générée par le soleil est plus forte que la luminosité de la dalle.

Pour palier à ce problème quotidien, Samsung a développé un nouveau type d'écran OLED en s'appuyant sur de “nouveaux matériaux organiques”. Dans un communiqué de presse paru ce lundi 1er février, le géant de Séoul explique s'appuyer sur “un processus exclusif d'émission de lumière qui englobe une large gamme de couleurs”. Samsung souligne que le Galaxy S21 Ultra est le premier smartphone à être recouvert de ce nouveau genre d'écran.

L'écran du S21 Ultra offre une luminosité de 1500 nits

Ce procédé permet à l'écran OLED de proposer une luminosité maximale de plus de 1 500 nits. D'après les tests réalisés par Underwriters Laboratories (UL), une société indépendante américaine de consultance et de certification de sécurité des produits, l'écran du S21 Ultra offre une excellente visibilité en plein soleil. La dalle hérite donc de la certification “Sunlight Visibility” qui met en avant les écrans avec une bonne visibilité en extérieur.

“À l'ère de la 5G où les gens passent de plus en plus d'heures sur leur smartphone, il est crucial que nous assurions de bonnes performances d'affichage et que nous offrions une qualité d'image lumineuse et claire dans les espaces intérieurs et extérieurs. Bien qu'il puisse être utilisé avec de nombreux types de smartphones, le nouvel OLED de Samsung est particulièrement bien adapté aux appareils 5G car il offrira une plus grande facilité d'utilisation” se félicite Dennis Choi, vice-président et chef de l'équipe de marketing de Samsung Display.

Sans surprise, Samsung Display va mettre son nouvel écran OLED sur le marché et le proposer aux autres constructeurs de smartphones. Dans la foulée, Samsung rappelle que l'écran du S21 Ultra consomme 16% d’énergie en moins que celui du S20 Ultra.