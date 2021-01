Galaxy S21 : sortie dans les magasins le 29 janvier 2021

Les Galaxy S21, S21+ et S21 Ultra débarqueront dans les magasins européens le vendredi 29 janvier 2021, avance un informateur réputé. Comme toujours, les précommandes seront ouvertes pendant une période de deux semaines entre la présentation et le lancement dans le commerce. En parallèle, une fuite révèle les 11 coloris qui seront proposés par Samsung.

D'après Roland Quandt, leaker renommé et journaliste, a révélé la date de sortie dans le commerce des Galaxy S21 (S30). Comme le voulaient les précédentes fuites, les trois smartphones seront commercialisés à partir du vendredi 29 janvier 2021 en Europe. On s'attend à ce que Samsung propose ses nouveaux flagships dans le monde entier le même jour.

Pour rappel, Samsung présentera les Galaxy S21, S21+ et S21 Ultra le jeudi 14 janvier 2021 à 16h (heure de Paris). Lors de cette conférence Unpacked, le fabricant dévoilera aussi les Galaxy Buds Pro, des écouteurs sans fil avec réduction de bruit active, et le Smart Tag, un tracker bluetooth qui permet de localiser des objets perdus.Au vu des habitudes de la firme sud-coréenne, les précommandes devraient être ouvertes dans la foulée de la conférence. Il serait donc possible de précommander un des 3 Galaxy S, et de profiter d'offres spéciales précommandes, pendant une période de deux semaines.

Voici les 11 coloris prévus par Samsung pour les Galaxy S21

En parallèle, Evan Blass, un autre informateur dont la réputation n'est plus à faire, a publié la liste des coloris des Galaxy S21 sur sa page Voice. Cette année, Samsung opte des coloris noir, brun, or, gris, bleu marine, rose, rouge, argent, titane, violet et blanc. Evidemment, tous les coloris ne seront pas proposés sur tous les modèles. Aux dernières nouvelles, le S21, la variante la plus haut de gamme, devrait d'ailleurs se contenter de deux coloris : noir et argent.

Selon Evan Blass, Samsung ne devrait pas dévoiler tous les coloris dès le lancement du 29 janvier 2021. Dans un premier premier temps, la marque se contentera de mettre en avant certains modèles. Dans le courant de l'année, Samsung lancera d'autres coloris afin de continuer à faire parler de ses appareils, et ce, “jusqu'à l'arrivée des S22”, note l'informateur.

Source : Evan Blass