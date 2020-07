FlashCharge 120W : Vivo est désormais capable de recharger un smartphone en 15 minutes

Vivo dévoile les performances de la FlashCharge, sa technologie de recharge rapide 120W. Dans une vidéo, le constructeur chinois prouve qu’il est désormais capable de recharger intégralement un smartphone avec batterie 4000 mAh en l’espace de 15 minutes.

Souvenez-vous : en juin dernier, Vivo a teasé l’arrivée de la FlashCharge, une recharge rapide 120W. Aujourd’hui, iQOO, une marque appartenant à Vivo, a démontré la puissance de cette technologie dans une vidéo publiée sur Sina Weibo.

La FlashCharge de Vivo surclasse la Super Charge Turbo de Xiaomi

Dans la courte séquence publiée par la marque chinoise, on aperçoit un smartphone avec batterie 4000 mAh accompagné d’un chronomètre. Le terminal est branché à un câble de recharge. Après seulement 5 minutes, le smartphone a déjà récupéré 50% d’autonomie. Après 10 minutes de recharge, le smartphone dispose de 81% de batterie. Enfin, il ne faut que 14 minutes et 52 secondes pour atteindre une recharge complète de 100% !

D’après les informations déjà communiquées par Vivo, la FlashCharge dispose d’une configuration 20V / 6A. Pour rappel, toutes les solutions de charge rapide dégradent prématurément les accumulateurs. Pour éviter une perte d’autonomie sur le long terme, Vivo a intégré un système de refroidissement dédié. Selon iQOO, la production de masse de chargeurs compatibles avec la FlashCharge est prête à débuter. Un premier terminal compatible devrait débarquer sur le marché dans les mois à venir. La firme dévoilera plus d’informations sur le sujet dès le mois d’août.

Avec la FlashCharge 120W, Vivo frappe encore plus fort que Xiaomi. Avec sa Super Charge Turbo de 100W, le constructeur promet en effet de recharger un smartphone en l’espace de 17 minutes. Par contre, la charge développée par Vivo reste un peu moins puissante que la technologie dans les cartons d’Oppo.

La solution de charge ultra rapide d’Oppo grimpe en effet à 125W. Pour l’heure, on ignore encore combien de temps il faut à cette technologie pour recharger intégralement un smartphone. La marque nous en dira plus dès le mercredi 15 juillet lors d’une conférence en ligne. En attendant plus d’informations, n’hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires ci-dessous.