Galaxy S21 FE : des images officielles montrent le design et les 4 coloris

Le Galaxy S21 FE se dévoile dans une nouvelle fournée d'images officielles. Plusieurs semaines avant la sortie, la fuite corrobore le design inspiré des S21 et les quatre coloris. Ces clichés montrent aussi quels sont les atouts qui seront mis en avant par Samsung.

Après des mois de fuites, de reports et de rapports contradictoires, le Galaxy S21 FE (Fan Edition) s'apprête finalement à arriver sur le marché. Plusieurs semaines avant le lancement supposé du smartphone abordable, des photos promotionnelles ont été mises en ligne par le site Coinbrs. Ces clichés sont visiblement destinés à la campagne publicitaire de Samsung.

Tout d'abord, les photos partagées par le site web confirment les différents coloris du téléphone. Comme le voulaient les fuites, Samsung opte pour 4 couleurs : vert kaki, blanc, violet et noir. Ces couleurs avaient déjà été confirmées par la première photo officielle des S21 FE et une kyrielle de rendus.

Samsung tease les atouts du Galaxy S21 FE

Les images corroborent aussi les fuites évoquant le design du Galaxy S21 FE. Sans grande surprise, le smartphone est très proche des Galaxy S21, S21+ et S21 Ultra. Sur la face avant, on découvre un écran troué Infinity-O dont les bords sont légèrement incurvés.La bordure inférieure, le fameux menton, est plus épaisse que les autres bordures.

La filiation avec les précédents Galaxy S21 est encore plus évident sur la face arrière. On y découvre un bloc photo qui ressort de la coque du smartphone. Pour ce bloc photo si distinctif de la gamme, Samsung opte cette fois pour du ton sur ton. Le coloris du bloc est similaire à celui du dos sur toutes les variantes. Sur les S21, la marque utilisait une teinte différente.

Sur les images marketing, Samsung met en avant plusieurs points de la fiche technique. Le constructeur promet notamment un appareil photo de qualité studio, un écran tactile immersif (du 120 Hz selon les fuites), un processeur puissant (l'Exynos 2100) et une autonomie de haut vol (grâce à une batterie de 4500 mAh).

Aux dernières nouvelles, Samsung annoncerait le Galaxy S21 FE dès le mardi 4 janvier 2022. Faisant fi de la traditionnelle période de précommandes, le géant de Séoul commercialiserait le smartphone à partir du 11 janvier 2022. On vous en dit plus dès que possible. En attendant plus d'informations, n'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires ci-dessous.

Source : Coinbrs