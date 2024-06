Galaxy Ring : voici comment se rechargera la première bague connectée de Samsung

Alors que Samsung se prépare au lancement très attendu de son wearable Galaxy Ring, on sait déjà à quoi va ressembler la solution de chargement de l’anneau.

Sur le réseau social chinois Weibo, le célèbre leaker Ice Universe a dévoilé que la Galaxy Ring sera rechargée à l'aide d'un boîtier ressemblant à celui d’écouteurs sans fils. L'étui de chargement, que vous pouvez-voir ci-dessous, est vraisemblablement fait de plastique blanc, orné du logo de Samsung et d'une section surélevée au milieu, conçue pour maintenir solidement le Galaxy Ring en place.

La forme bien pensée de l’étui aidera sans aucun doute les utilisateurs à s'assurer que l'anneau est placé correctement pour une charge sans faille, puisque ce dernier devrait se retrouver totalement bloqué sur son socle une fois le couvercle fermé.

La Galaxy Ring aura droit à un étui comme les Galaxy Buds

Bien que les détails du mécanisme de chargement n'aient pas été divulgués, le design de l'étui, semblable à celui des écouteurs sans fils Galaxy Buds, suggère un processus de chargement familier et intuitif pour les utilisateurs. De la même manière que l'on place ses écouteurs sans fil dans leur étui respectif pour les recharger, la Galaxy Ring trouvera sa place dans cet étui.

En optant pour un étui de recharge portable, les utilisateurs peuvent recharger leur Galaxy Ring sans se soucier de la perdre, comme ils le feraient avec leurs véritables écouteurs sans fil. Cependant, cet étui soulève également quelques questions. La batterie intégrée de l’étui permettra-t-elle de prolonger l'autonomie déjà impressionnante de l'anneau, qui est annonce à environ une semaine selon les différentes fuites ? Une telle fonctionnalité permettrait sans doute à ses utilisateurs de partir en voyage pendant de longues périodes sans prendre de chargeur.

À l'approche de l'événement de lancement prévu le 10 juillet, Samsung n’a pas encore officiellement dévoilé d’images de ce nouvel étui de chargement du Galaxy Ring, mais on imagine qu’il ressemblera bien à l’image partagée par Ice Universe. Il reste maintenant à voir si cet étui sera ou non disponible dans plusieurs coloris, et quelle sera la capacité de sa batterie intégrée pour recharger l’anneau de Samsung.