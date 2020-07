Galaxy Note 20 : Samsung pourrait réduire les prix à cause du Covid-19

Le Galaxy Note 20 pourrait être plus abordable que ce que laissaient présager de récentes rumeurs. En effet, le site Naver a dévoilé les prix de lancement des Galaxy Note 20 en Corée du sud. Samsung envisagerait de baisser les prix du Note 20, face à l’impact économique de la pandémie sur les budgets des utilisateurs.

La présentation officielle des Galaxy Note 20 est toujours attendue pour le 5 août 2020. En attendant la tenue de cette conférence, les rumeurs et bruits de couloirs vont bon train concernant les prochains smartphones de Samsung. Plus tôt dans la semaine, le site grec Techmaniacs a révélé les prix présumés des Galaxy Note 20.

Ainsi, le média affirmait que le Note 20 serait vendu 1249 € et le Note 20 Ultra 1499 € en Grèce. Si l’on se réfère aux prix de lancement des Note 10 dans le pays en 2019, on note que Samsung a gonflé la facture de 100 € pour chaque modèle (1149 € et 1399 €). Le leaker réputé Ricciolo avait abondé dans le sens de Techmaniacs, clamant que « la série des Note 20 sera la gamme Note la plus chère de tous les temps ».

Le Covid-19 contraint Samsung à baisser ses prix

Seulement, le site sud-coréen Naver remet en question ces affirmations. D’après la rédaction, le Galaxy Note 20 pourrait être plus abordable que prévu. Selon un rapport interne, Samsung est persuadé que la demande pour les Note 20 sera en berne cette année, notamment en raison de l’impact économique de la pandémie de Covid-19.

Face aux moyens limités des consommateurs, Samsung aurait décidé de fixer le prix du Galaxy Note 20 en Corée à 1.2 millions de wons sud-coréens, soit après conversion 883,10 €. À titre de comparaison, le Galaxy Note 10 avait été lancé en Corée du Sud à 1,25 millions de wons sud-coréens, soit 919,86 €.

Concernant le Galaxy Note 20 Ultra, son prix serait de 1,45 millions de wons sud-coréens, ce qui nous donne 1067,08 €. Ici encore, le prix pratiqué est moins cher que le prix du Galaxy Note10+ à son lancement en Corée du sud (1,5 millions de wons sud-coréens, soit 1103,87 €). Il faut évidemment prendre ces prix avec des pincettes, mais les craintes de Samsung concernant les ventes du Note 20 par rapport au Covid-19 vont dans le sens d’une réduction des prix. À confirmer lors de la présentation officielle le 5 août prochain.

