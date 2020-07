Samsung Galaxy Note 20 Plus : le smartphone existe bel et bien, il a été certifié

Le Galaxy Note 20 Plus de Samsung sera l’un des trois smartphones présentés lors d’un événement qui se tiendra en août prochain. En tout cas, son passage à la FFC semble le confirmer. La certification nous donne également quelques détails sur le terminal.

Samsung va sans doute tenir un événement au début du mois d’août pour y présenter ses nouveautés. Parmi elles, le Samsung Galaxy Note 20. On présume que le produit sera accompagné d’une variante Ultra. Cependant, une certification de la FFC (Federal Communications Commission) l’organisme américain de certification des télécoms, confirme également l‘arrivée d’une troisième version : le Samsung Galaxy Note 20 Plus.

Le terminal est apparu sous la mention SM-N986U et ne donne pas sa place dans la gamme, qu’on imagine entre le Note 20 normal et le Note 20 Ultra. La certification précise toutefois que le smartphone sera équipé d’un processeur Qualcomm Snapdragon 865 et sera donc logiquement compatible avec les réseaux 5G.

Plus encore, le terminal sera compatible avec la recharge sans fil et disposerait d’une coque comportant des leds. Dernier point, qui n’est pas surprenant, il sera compatible avec le S Pen. Le contraire aurait été étonnant, étant donné qu’il s’agit là d’une des grandes particularités de la gamme.

La certification ne donne pas d’autres informations cruciales, comme la taille de l’écran. Il faudra attendre une présentation officielle pour en savoir plus.

Une présentation le 5 août ?

Samsung n’a donné aucune information concernant sa gamme Galaxy Note 20. Même la date de présentation reste encore mystérieuse, mais on évoque une conférence qui se tiendra de manière virtuelle le 5 août. Du moins, c’est ce que semblent indiquer les rumeurs.

Le Galaxy Note 20 classique serait équipé d’un écran AMOLED de 6,4 pouces en 120 Hz et d’un processeur Exynos 992. On peut imaginer que la version Plus ne soit que la déclinaison Snapdragon de ce modèle. La version Ultra aurait elle un écran de 6,87 pouces.

Samsung devrait également présenter d’autres produits, comme ses EarBuds et sa Galaxy Tab S7+. On peut également attendre d’autres surprises.

Et vous, attendez-vous le Samsung Galaxy Note 20 ? Si oui, quel modèle pourrait vous séduire ? Dites-le-nous dans les commentaires !