Galaxy Book5 Pro 360 : Samsung propose déjà une belle réduction sur son nouvel ultrabook

Samsung a récemment dévoilé le Galaxy Book5 Pro 360, le premier modèle de la série des Galaxy Book5. Plus puissant et résolument armé pour l’intelligence artificielle, cet ultrabook fait l'objet d'une offre de précommande qui permet de l'acheter à prix réduit.

Depuis quelques années, les Galaxy Book de Samsung font partie des meilleurs ultrabooks du marché. Fins, légers et puissants, ils rivalisent avec les MacBook d’Apple pour ceux qui recherchent une alternative sous Windows.

Le Galaxy Book5 Pro 360 a été officialisé début septembre et est depuis en précommande. Il sera disponible à partir du 11 octobre 2024 en France.

Galaxy Book5 Pro 360 : déjà 200 € de remise

Samsung propose régulièrement des réductions sur la forme d’un bonus de reprise. Vous savez désormais comment cela fonctionne : il vous suffit d’échanger un ancien appareil, même non fonctionnel, pour bénéficier systématiquement de l'offre.

Pour le Galaxy Book5 Pro, la marque propose 200 € de bonus pour la reprise d’un smartphone, d’une tablette, d’un ordinateur, d’une montre connectée ou même d’écouteurs sans fil.

Si vous avez un appareil de cette catégorie qui traine dans un tiroir, c’est le moment de vous en débarrasser sans regret. Notez qu’en fonction de l’état de l'appareil et de sa catégorie, Samsung pourrait vous proposer jusqu’à 610 € pour le reprendre. Ce montant vient s’ajouter au bonus de reprise.

Vous n'aurez pas besoin de patienter jusqu’à l’envoi physique du produit. La réduction vous est accordée immédiatement au panier.

Le Galaxy Book5 Pro 360 pourrait ainsi vous revenir à 1 999 € au lieu de 2 199 € au bas mot. Et si vous échangez un appareil de bonne valeur, la réduction sera encore plus intéressante.

Galaxy Book5 Pro : une puissance à toute épreuve

Pour contrer la puce M4 d’Apple, Samsung n’a pas choisi le Snapdragon X Elite de Qualcomm qui est le principal rival d’Apple Silicon. Le coréen reste fidèle à Intel et mise sur la nouvelle génération des Core Ultra (Lunar Lake).

Il s’agit ici de l'Intel Core Ultra 7 256V qui offre des performances haut de gamme tout en rivalisant avec les processeurs ARM en termes d’efficacité énergétique. Il s’appuie sur 8 cœurs et 8 threads pour une fréquence boost de 4,8 GHz.

Mais ce processeur que l’on retrouve au cœur du Galaxy Book5 Pro 360 dispose surtout d’un NPU quatre fois plus puissant que celui de la génération précédente. Ce bond de performances permet à l’ultrabook de bénéficier d’une certification Copilot+. En d’autres termes, il est paré pour gérer les tâches d’intelligence artificielle les plus complexes.

Pour le reste, le Galaxy Book5 Pro 360 dispose d’un écran AMOLED tactile de 16 pouces pouvant pivoter intégralement autour de sa charnière. Il peut être ainsi utilisé en mode tablette. Son processeur Intel est épaulé par une mémoire vive de 16 Go et jusqu’à 1 To de stockage.

Malgré son grand écran, l’appareil est ultra fin et ne pèse que 1,6 kg. Et grâce à son efficacité énergétique accrue, il offre jusqu’à une journée entière d’autonomie, soit environ 25 heures de lecture vidéo en continu.