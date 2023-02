Galaxy Book3 : Samsung dévoile 5 nouveaux PC portables, RTX 4070 et Intel 13e gen au menu

Samsung vient de présenter sa nouvelle gamme de PC portables : les Galaxy Book3. Cinq ordinateurs ont été dévoilés ; quatre mises à jour ainsi qu’une nouveauté, le Galaxy Book3 Ultra. Ce dernier est doté d’une carte graphique et veut viser les créatifs.

Surprise ! En plus de lever le voile sur ses nouveaux Galaxy S23, Samsung a présenté sa nouvelle ligne d’ordinateurs portables : les Galaxy Book 3. Parmi eux, le Galaxy Book3 Ultra, un modèle doté d’une carte graphique signée Nvidia.

C’est en 2022 que la marque coréenne avait fait son grand retour sur le marché européen des ordinateurs avec sa gamme Galaxy Book2. En 2023, rebelotte avec les Galaxy Book3 ! Cinq modèles ont été dévoilés : le Galaxy Book3, le Galaxy Book3 360, le Galaxy Book3 Pro, le Galaxy Book3 Pro 360 ainsi que le Galaxy Book3 Ultra. Ce dernier est un tout nouveau produit.

Les Galaxy Book3 évoluent par petites touches

Peu d’évolution du côté des Galaxy Book3 et Book3 360. Toujours disponibles en version 13,3 et 15,6 pouces (écran LCD Full HD), ils sont équipés d’un processeur Intel de 13e génération (série U). La version 360 est quant à elle livrée avec un stylet. Le Book 3 débute à 1299 euros tandis que le modèle 360 à 1399 euros.

Du côté des modèles Pro, Samsung apporte des changements discrets, mais appréciables. Nous avons ainsi des dalles AMOLED (14 ou 16 pouces) en WQXGA avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Alors qu’elles adoptaient un format 16 :9 peu pratique sur les Book2, Samsung a ici fait le choix du 16 :10, plus adapté au travail. A l’intérieur, on trouve un processeur Intel de 13e génération de la série P. Le modèle 13 pouces du Book3 veut être l’emblème de l’ultra-mobilité chez Samsung avec un poids de 1,17 kilo. Le Galaxy Book3 Pro est affiché à partir de 1999 euros en 14 pouces et 2099 euros en 16 pouces. Pour la version 360, il faut compter 2199 euros minimum.

A lire aussi – Test Samsung Galaxy Book2 Pro : l’excellence, tout simplement

Enfin, le modèle Ultra est un petit nouveau dans la série. Avec ce PC, Samsung vise clairement les créatifs, ceux qui veulent de la puissance pour travailler, mais aussi se divertir. Il dispose d’une dalle AMOLED de 16 pouces (WQXGA, 120 Hz, 16 :10) ainsi que d’un processeur Intel Core i7 ou i9 de 13e génération (série H). La particularité du produit est d’embarquer au choix une RTX 4050 ou une RTX 4070. De quoi satisfaire les plus exigeants. La version Core i7/RTX 4050 est vendue 3499 euros tandis que la version i9/RTX 4070 est commercialisée à 3899 euros.

Bien évidemment, tous ces PC sont dotés de la suite logicielle de Samsung qui permet de partager facilement des fichiers, de dupliquer l’écran ou encore de s’identifier avec son empreinte digitale.