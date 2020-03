Galaxy A9 2018 : la mise à jour Android 10 est en cours de déploiement

Votre Galaxy A9 2018 peut prochainement bénéficier d’Android 10 : la mise à jour est en cours de déploiement en Pologne, avant son arrivée imminente sur d’autres marchés.

Vous possédez un Galaxy A9 2018 ? Bonne nouvelle : comme le rapporte Sam Mobile, Samsung est en train de déployer la mise à jour One UI 2.0 avec Android 10. Le premier smartphone de Samsung avec un quadruple capteur photo bénéficie ainsi d’une nouvelle version majeure d’Android, un an après avoir bénéficié d’une mise à jour Android Pie.

Des utilisateurs polonais rapportent en effet avoir reçu cette mise à jour. Celle-ci comporte le numéro de série A920FXXU3CTCD. En plus d’Android 10 et de la nouvelle surcouche Samsung, la mise à jour intègre tous les derniers patches de sécurité pour le mois de mars. Pour l’instant, on vous le disait cette mise à jour n’est disponible qu’en Pologne.

Le Galaxy A9 2018 bénéficie de sa dernière mise à jour majeure

Si l’on se réfère aux précédents déploiements, cela signifie que l’arrivée de cette mise à jour sur d’autres marchés dont la France n’est désormais plus qu’une question de jours voire d’heures. A priori, il s’agira de la dernière mise à jour majeure sur ce smartphone, qui bénéficiera néanmoins encore pendant au moins un an de mises à jour de sécurité tous les trois mois.

Pour bénéficier de cette mise à jour sur votre Samsung Galaxy A9 2018, il y a plusieurs solutions. Si vous êtes patient, vérifiez régulièrement si la mise à jour est disponible en OTA en vous rendant dans vos paramètres > mise à jour système. Nos confrères de Sam Mobile hébergent également cette mise à jour One UI 2.0 directement depuis leurs serveurs. Pour la télécharger, il vous suffit de cliquer sur le lien ci-dessous :

Cliquez ici pour télécharger la mise à jour ONE UI 2 pour le Galaxy A9 2018