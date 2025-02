C’est bientôt la fin des bugs sur Windows, voici comment l’IA va tout réparer !

Les problèmes d’installation de Windows Update sont une vraie plaie pour de nombreux utilisateurs. Microsoft semble avoir trouvé la solution : une IA capable de détecter et de corriger automatiquement ces erreurs. Un brevet récent révèle comment cette technologie pourrait bientôt révolutionner la maintenance de l’OS.

Les mises à jour de Windows sont essentielles pour améliorer la sécurité et les performances du système. Pourtant, elles s’accompagnent souvent de problèmes techniques frustrants : erreurs d’installation, plantages ou mises à jour bloquées. Récemment, la mise à jour Windows 11 24H2 (KB5050009) a causé des dysfonctionnements majeurs, en rendant inopérants certains périphériques Bluetooth et webcams. Une autre, la KB5048667, a même provoqué des ralentissements, des écrans bleus et des surchauffes de processeur. Trouver une solution demande souvent du temps et des recherches, ce qui complique la tâche des utilisateurs.

Microsoft semble vouloir en finir avec ces tracas grâce à l’intelligence artificielle. Un brevet récemment publié décrit une technologie capable de détecter et de réparer automatiquement les problèmes rencontrés par le système d’exploitation. Ce système surveille en permanence Windows et, en cas d’anomalie, il analyse et corrige le problème sans nécessiter d’intervention manuelle. L’objectif est clair : rendre le système plus fiable et autonome, sans que l’utilisateur ait à se battre avec des guides complexes ou des manipulations techniques.

Microsoft développe une IA capable de corriger automatiquement Windows Update

Selon les informations du brevet, cette IA repose sur un modèle de langage avancé. Lorsqu’un problème est détecté, elle recueille des informations sur l’erreur et identifie la partie du code responsable. Elle génère ensuite un ensemble d’instructions précises et formule des solutions adaptées. Dans certains cas, elle pourra appliquer une correction automatique. Si une intervention manuelle est nécessaire, elle fournira des recommandations détaillées à l’utilisateur.

Avec l’intégration croissante de l’IA dans Windows 11, notamment à travers Copilot, ce nouveau système semble être une évolution logique. Il pourrait être intégré directement aux prochaines versions de Windows ou proposé sous forme d’outil indépendant. En automatisant la gestion des erreurs, Microsoft espère simplifier la maintenance du système et réduire les frustrations liées aux mises à jour. Cette avancée pourrait bien changer la donne pour des millions d’utilisateurs.

Source : United States Patent Application Publication