French Days Fnac : plus que quelques heures pour profiter d’une Galaxy Watch4 à prix cassé

Vous avez jusqu'à la fin de journée pour vous procurer une Samsung Galaxy Watch4 noir à moins de 200€ chez la Fnac. Retrouvez tous les détails de l'offre ci-dessous.

Les French Days continuent jusqu'à la fin de la journée ! Il vous reste donc encore quelques heures pour faire le plein de bons plans chez de nombreuses enseignes comme la Fnac. Jusqu'à ce soir, l'enseigne vous propose par exemple la Samsung Galaxy Watch4 à prix mini.

En vous rendant dès maintenant chez la Fnac, vous pouvez ainsi vous procurer la montre pour seulement 199,99€ au lieu de 229,99€, soit -13% de réduction !

En prime, la Fnac vous offre également :

Votre carte Fnac+ pour seulement 4,99€ la 1ère année.

4 mois d'abonnement offerts pour la plateforme Deezer Premium ou Famille.

1 mois offert pour la plateforme BrutX.

Profitez d'une vie plus saine avec la Galaxy Watch4

Avec la Galaxy Watch4, vous profitez d'une montre connectée qui vous connaît par cœur. Elle propose en effet la mesure de votre activité quotidienne, mais aussi celle de votre composition corporelle. En prime, elle est élégante et reprend les codes de l'horlogerie classique pour s'adapter avec simplicité à tous les styles.

Fait assez important pour être précisé : cette montre connectée est la première à donner votre composition corporelle. Elle vous indique ainsi votre pourcentage de graisse corporelle, de muscles et d'eau grâce à un capteur BioActive et à un processeur très rapide.

Sur sa fiche technique, on trouve également le suivi de 90 activités sportives. Vous pouvez ainsi suivre votre condition physique, vos calories brûlées chaque jour et votre nombre de pas. Elle propose également la mesure de votre fréquence cardiaque et de votre pression artérielle en direct, ainsi que l'analyse complète de votre sommeil et de votre taux d'oxygène dans le sang. Elle peut ainsi vous donner des conseils pour améliorer vos nuits et votre quotidien.

Pour en profiter à prix mini, il n'y qu'une seule chose à faire : vous rendre chez la Fnac avant la fin des French Days, soit ce soir à minuit !