Freebox : Xavier Niel confirme la suppression prochaine des réseaux FreeWiFi

Un Freenaute a constaté la suppression du réseau FreeWiFi des deux Freebox les plus récentes : la Delta et la Pop. Xavier Niel a répondu à son message posté sur le forum du FAI que cette disparition n’est pas accidentelle, sous-entendant que les réseaux FreeWiFi seront prochainement fermés. La raison évoquée : le besoin n’est plus aussi important. Mais qu’en est-il des forfaits Free Mobile à 2 euros ?

Est-ce que vous savez ce qu’est FreeWiFi ? Il s’agit d’une fonctionnalité intégrée à toutes les Freebox depuis la Freebox V5 (le boitier gris compatible ADSL). Il permet aux abonnés Freebox et Free Mobile de se connecter à la Box d’un autre Freenaute. Et ce de façon automatique, grâce à un login et un mot de passe (ou grâce à la carte SIM d'un smartphone). La fonction FreeWiFi est communautaire : seuls ceux qui l’activent sur leur Freebox peuvent l’utiliser. C’est donnant-donnant… à une exception près.

Cette exception, c’est Free Mobile. Notamment les abonnés à l’offre à 2 euros par mois (ou offerte avec une Freebox). Ces derniers n’ont qu’une enveloppe de 50 Mo de data par mois (un quota qui a même été augmenté depuis son lancement en 2012). Pour eux, la seule façon de se connecter à Internet pour récupérer une application imposante (type Facebook par exemple) ou un jeu est de passer par le WiFi. Soit leur réseau propriétaire. Soit le réseau d’un ami. Soit un hotspot accessible gratuitement. Soit grâce à FreeWiFi.

C’est un service qui est pratique : vous êtes Freenaute, vous arrivez chez un autre Freenaute et vous avez immédiatement accès à Internet. C’est un service qui n’a pas d’incidence pour l’abonné qui prête : la bande passante allouée à FreeWiFi est réduite si le propriétaire de la Freebox en a besoin. Mais c’est un service qui va disparaître. En effet, Free a décidé d’abandonner FreeWiFi. Le réseau communautaire a même déjà disparu de certaines Freebox Pop et Freebox Delta.

FreeWiFi disparaitra à cause de la 4G

Un abonné de Free a interpellé Free sur le forum officiel du FAI, demandant si le service sera bientôt de retour. Xavier Niel, patron de Free, a pris la parole et a répondu que ce ne sera certainement pas le cas, argumentant que l’explosion de la 4G (et bientôt la 5G) a considérablement fait baisser le besoin de FreeWiFi. L’abonné a évidemment fait une capture d’écran et posté la réponse sur Twitter.

Nous sommes partagés face à cette information. D'un côté, il est vrai que le besoin de FreeWiFi est moindre grâce aux très bons débits en 4G+ et aux forfaits incluant plusieurs dizaines de gigaoctets de data. En outre, un smartphone peut partager sa connexion avec un autre. Cependant, nous pensons une fois encore aux abonnés Free Mobile avec le forfait à 2 euros. Ces derniers seront certainement lésés par la disparition du service. Et ça, c’est dommage.