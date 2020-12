Freebox Pop : une mise à jour Android TV permet de diagnostiquer toute votre installation

Trois jours après la mise à jour de l'interface Oqee, la Freebox Pop connaît à nouveau une update. Cette fois, c'est la partie Android TV qui est mise à jour et qui accueille une nouvelle option permettant de diagnostiquer sa configuration.

La Freebox Pop, qui tourne sous Android TV, vient de recevoir une mise à jour. Certes, le fait que l'application YouTube Music rejoigne maintenant l'ensemble des applications système constitue l'une des deux nouveautés de cette update.

Mais il y a une autre nouveauté qui pourrait davantage intéresser les abonnés. Une fonction de diagnostic permet en effet d'analyser le bon fonctionnement de la box, de sa connexion au réseau et aux autres appareils.

Intitulée Freebox Diagnostics, cette application permet de lancer une analyse de la box et de tout ce qui lui est rattaché. Elle permet notamment d'afficher l'adresse IP v4 ou IP v6, de lancer un scan de débit de ping de la box, ce qui peut s'avérer utile si vous rencontrez des problèmes lorsque vous jouez, téléchargez ou visionnez un programme en streaming. Des informations qui sont aussi accessibles depuis Freebox OS, mais que l'on retrouve donc désormais sur la box TV.

Le programme en question ne s'arrête pas en si bon chemin, puisqu'il permet également de diagnostiquer la liaison TNT ou encore d'analyser votre matériel, comme la connexion Bluetooth ou le Wi-Fi. Bref,malgré son aspect qui pourrait paraître rudimentaire, cette application se révèle plutôt salvatrice et devrait vous aider à détecter le moindre problème qui peut survenir sur votre installation.

La nouvelle mise à jour est accessible pour les abonnés Freebox Pop et pour ceux qui ont souscrit à l'offre Delta + Player Pop (sans le player Devialet, donc). Plus tôt dans la semaine, c'était l‘interface Oqee de la Freebox Pop qui était mise à jour. Une fois passée en version 1.0.94, celle-ci profite de corrections concernant le lecteur vidéo. Rappelons que pour profiter des mises à jour de la Freebox Pop, il n'y a quasiment rien à faire. Le système vous alerte simplement de la disponibilité d'une mise à jour, vous demande votre consentement et l'installe dans la foulée.