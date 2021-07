Free Mobile lance Flex : votre smartphone en 24 mois à taux 0%, l’opérateur casse encore les prix

Free Mobile annonce une nouvelle offre commerciale : Flex. Celle-ci permet à un abonné d’acheter un smartphone en leasing, avec des mensualités réparties sur 24 mois. Le prix des forfaits reste le même. L’opérateur promet une sélection d’une cinquantaine de modèles, neufs et reconditionnés.

Ces derniers jours, Free a publié des teasers à propos d’une annonce attendue le 6 juillet 2021. Nous sommes le 6 juillet et l’information n’a pas tardé à être dévoilée par l’opérateur. Ce dernier annonce Free Flex, un nouveau service pour acheter un téléphone à crédit. Bien sûr, il y a quelques conditions. Mais l’idée est de proposer une offre d’achat séparée du forfait mobile.

Lire aussi – Freebox OS : on a testé la nouvelle interface des Freebox Pop, Delta, Revolution et Mini 4K

La première information à comprendre sur Flex est qu’elle ne change pas grand-chose à ce que Free Mobile propose aujourd’hui : l’achat d’un smartphone ne dépend toujours pas du forfait et Free Mobile n’offre aucune subvention. Les prix ne varient donc pas si vous êtes abonnés Freebox, si vous avez un Forfait Free ou une Série Free. Attention, cela ne fonctionne pas avec le forfait à 2 euros.

Par extension, comme l’achat du smartphone est séparé du forfait, les conditions d’abonnement restent les mêmes. Vous pouvez arrêter à tout moment votre forfait une fois l’achat démarré. Vous pouvez également changer de forfait. En revanche, vous restez engagé vis-à-vis de Free sur l’achat du téléphone.

Free Flex est une offre de leasing

Et c’est la deuxième information importante sur Flex : c’est du leasing. Ne vous méprenez pas. Le crédit s’étale sur 24 mois. Vous avez une première mensualité à payer qui est plus importante que toutes les suivantes. En effet, Free demande un premier versement de 30 % du prix d’achat total, puis les 24 mensualités. Et comme c’est du leasing, à la fin des 24 mois, vous n’êtes pas encore propriétaire du téléphone.

En effet, vous avez trois choix. Payer « l’option d’achat » qui vous permet d’acquérir définitivement le mobile. Soit continuer de le « louer ». Ce qui serait un peu idiot (autant l’acheter). Soit restituer le smartphone. Vous aurez alors loué le téléphone pendant deux ans. Notez que l’option d’achat, qui est proportionnelle à la valeur du téléphone, est comprise dans le prix d’achat. Vous payeriez le même prix si vous achetiez le même téléphone comptant.

Vous avez aussi la possibilité d’arrêter les mensualités et de solder votre leasing à tout moment en payant le reste du montant dû (avec option d’achat). Tous les smartphones vendus avec Flex incluent également le support technique pendant 24 mois. Notez aussi que les prix pratiqués par Free sont négociés. Ils sont souvent moins élevés que ceux pratiqués dans le commerce.

Plus de 50 smartphones différents, neufs ou reconditionnés

Troisième information à propos de Flex, justement : le catalogue de smartphone. Il est composé d’une cinquantaine de modèles dès le lancement. Il y en a pour tous les budgets, depuis le très économique Redmi Note 9A jusqu’à l'iPhone 12 64 Go. Les budgets s’échelonnent donc de 120 euros à 850 euros environ. Les mensualités démarrent à 2,99 euros et montent jusqu’à 20 euros.

Comme nous l’avons signalé précédemment, les prix sont souvent moins élevés qu’en open-market. Prenons l’exemple de l’iPhone 12 64 Go. Le prix pratiqué dans les Apple Store pour ce modèle est de 909 euros. Chez Free, il est de 839 euros (que vous l’achetiez comptant ou sous forme de mensualité). Autre exemple : l’iPhone SE 64 Go. Il est proposé chez Free au même prix que chez Apple : 489 euros.

Le catalogue compte essentiellement des smartphones neufs, mais il inclut aussi des téléphones reconditionnés, afin de donner une seconde vie à des smartphones qui fonctionnent encore très bien. C’est le cas de l’iPhone 8 qui continue, malgré son grand âge, de recevoir des mises à jour d’iOS. Les smartphones qui sont restitués dans le cadre de Flex sont reconditionnés pour repartir chez un autre utilisateur, ou partent au recyclage.

Notez enfin que le prix ne compte pas les frais de port si vous vous faites livrer le smartphone. C’est 10 euros l’envoi. Rappelons qu’il y a aussi des boutiques Free où se faire livrer le produit gratuitement.