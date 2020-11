Freebox Delta, Pop, Révolution, One : une mise à jour déployée, voici la liste des nouveautés

Free a déployé sa nouvelle mise à jour 4.2.6 du serveur des box Delta, Pop, Révolution, mini 4K et One. Celle-ci règle quelques petits bugs, et améliore la compatibilité des SFP+. Néanmoins, de nombreux utilisateurs critiquent cette mise à jour qu'ils considèrent mineure, notamment à cause de problèmes de firmware persistants qui n'ont toujours pas été réglés.

Il aura fallu attendre seulement 70 jours pour que Free lance une nouvelle mise à jour de ses serveurs, venue corriger quelques bugs apparus lors de la dernière version. Concernant les box Delta, Freebox Pop, Révolution, mini 4K et One, elle est disponible en redémarrant simplement le Freebox Server. Free annonce que la compatibilité des SFP+ a notamment été améliorée.

Parmi les bugs mineurs réglés, on trouve le caractère “égal” désormais utilisable dans le mot de passe du serveur OpenVPN ainsi que le problème la résolution du problème de sauvegarde des modifications des réglages affichage. Également, le serveur DNS se modifie automatiquement lors du changement de l’adresse IPv4 du Freebox Server. Enfin, un jour supplémentaire est disponible dans les paramètres du contrôle parental, en cas de départ en vacances, tandis que les signaux DTMF entrants sont dorénavant supportés.

Les utilisateurs critiquent cette mise à jour mineure

Si certains se réjouissent de cette mise à jour, trouvant “important de souligner [que] Free a été réactif”, tout le monde ne partage pas ce sentiment. Pour beaucoup, comme on peut en juger par exemple sur le forum d'Universfreebox, il ne s'agit en effet que de modifications mineures, bien loin d'apporter un réel changement. “Ils ne se foulent pas chez Free, même pas une réelle nouveauté, quel dommage” s'exclame ainsi un utilisateur.

Parmi les réclamations, on retrouve à plusieurs reprises la mention du problème d'avance rapide sur la Freebox Delta : “[Quand est-ce que] le problème d'avance rapide de la delta sera [réglé] ? Ras-le-bol, ça ne fait que planter”, se plaint un autre client. Un bug qu'ils sont nombreux à avoir rapporté au service client de Free, qui est pour l'heure incapable de fournir une réponse satisfaisante. De quoi faire monter l'impatience : “Quand [Xavier Niel va-t-il] permettre à la Delta de rendre tous les services prévus, surtout payés si cher ?”.

