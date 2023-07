Free reprend désormais votre ancien smartphone dans toutes ses boutiques

Un nouveau cap de franchi pour Free. L'opérateur dépasse les 5 millions d'abonnés à la fibre et en profite pour déployer un nouveau service dans ses boutiques, les Free Centers. Vous pouvez dès à présent y revendre votre mobile avant d'en acheter un autre sur place.

Free ne lésine pas sur les moyens quand il s'agit développer son offre fibre. Plus de 10 milliards d'euros, soit 40 % du chiffre d'affaire de Free, ont été investi dans son réseau. Cela représente dans les faits plus de 23 400 communes couvertes, pour plus de 33 millions de prises raccordables. Les efforts ont visiblement portés leurs fruits puisqu'en juin dernier, l'opérateur a dépassé les 5 millions d'abonnés à ses offres fibre.

Un palier qui ne prend pas en compte les nouveautés récentes pouvant attirer encore plus de monde, comme les 3 chaînes gratuites ajoutées au bouquet TV. Nicolas Thomas, Directeur Général de Free, ne manque pas de souligner que “cette nouvelle étape est le fruit de la formidable implication de nos 3 600 collaborateurs dédiés à la fibre. […] Ces performances viennent également valider une stratégie ambitieuse : fournir la meilleure connectivité au plus grand nombre”. Chez Free, 70 % des abonnés fixes sont en fibre optique.

Free reprend votre ancien mobile en boutique

En parallèle de son succès, Free lance un nouveau service dans ses boutiques. Il est déjà possible de faire estimer et racheter son ancien mobile sur le site de l'opérateur. Désormais, vous pouvez revendre votre smartphone dans un Free Center. Il y a quelques conditions cependant :

Prouver qu'il vous appartient.

Atteindre une estimation de reprise d'au moins 10 €.

Ne pas avoir d'offre Free Flex en cours (location avec option d'achat).

en cours (location avec option d'achat). Acheter un autre smartphone dans la boutique.

Le prix de reprise fera office de bon d'achat à valoir sur le nouvel appareil. Vous pouvez éventuellement bénéficier d'un “bonus reprise” selon le modèle du téléphone revendu. Dans tous les cas, une fois réinitialisé, il sera envoyé dans un centre de tri pour être reconditionné et revendu, ou recyclé. De quoi faire un geste pour la planète tout en se faisant plaisir.