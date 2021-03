Free nous donne rendez-vous le 23 mars pour une annonce de taille

Free va dévoiler sa nouvelle offre pour les professionnels lors d'un évènement spécial ce 23 mars 2021 à 10h. Free va donc enfin investir le marché B2B (Business to Business) français, actuellement occupé par deux concurrents : Orange et SFR.

Tandis que Free et le groupe Arnaut se sont positionnés pour racheter M6, l'opérateur mené par Xavier Niel va donner une annonce importante ce 23 mars 2021. En effet, Free convie la presse à cette date pour le lancement de sa nouvelle offre pour les professionnels, que nous appellerons pour l'instant Free Pro.

Free s'est donc enfin décidé à investir le marché du B2B (Business to Business) français, aujourd'hui largement dominé par Orange (70% de parts de marché) et SFR (20% de parts de marché). Au départ, Free comptait lancer cette offre spécifique en 2020, seulement les conditions sanitaires et économiques ont retardé les choses.

Quels seront les services proposés par Free aux entreprises françaises ? Quelles seront les offres fixe et mobiles de Free ? Deux questions auxquelles l'opérateur répondra ce 23 mars 2021. Il faut dire que côté prix, Free pourrait s'imposer avec une politique tarifaire plus accessible. Depuis quelques années maintenant, l'Arcep, le régulateur des télécoms, dénonce la domination d'Orange sur le marché des télécoms d'entreprise et notamment sur la fibre optique.

Vers la fin de la domination d'Orange et SFR ?

L'institution a d'ailleurs exigé qu'Orange baisse ses prix de ses offres et ses options, jugés trop excessifs. Il est vrai qu'Orange a coupé l'herbe sous le pied de la concurrence grâce à la mise en place de conditions d'entrée musclées et des tarifs de gros imposés. L'opérateur détenait en 2019 63% du marché des TPE de moins de 50 salariés, 62% de celui des PME de moins de 500 salariés et 55% de celui des entreprises de taille intermédiaire, selon des données de l'Arcep.

Seulement, les prix élevés d'Orange empêchent les entreprises les plus modestes d'accéder à la fibre optique. D'après un sondage iFop réalisé en 2019, seulement 23% des entreprises de moins de 250 salariés étaient équipés de la fibre. Ce chiffre atteint les 20% concernant les entreprises de moins de 5 salariés. Le marché du B2B français représente 11 milliards d'euros, qui se répartissent pour l'instant majoritairement entre Orange et SFR. L'arrivée de Free permettrait de briser ce duopole et d'offrir aux entreprises une alternative moins chère.