Xavier Niel (Free) et le groupe Arnault sont prêts à racheter M6

Xavier Niel et le groupe Arnault seraient en train de se positionner pour racheter les chaînes du groupe M6. Xavier Niel est marié à Delphine Arnault, fille de Bernard Arnault et ex-membre du conseil de surveillance de M6. L'actionnaire actuel, Bertelsmann, souhaite vendre l'ensemble de ses parts dans la chaîne (48%) dans les semaines qui viennent.

Comme le rappelle le journal Marianne l'actionnaire actuel majoritaire du groupe M6 souhaite de se séparer de ses parts dans les prochaines semaines. Basé en Allemagne, Bertelsmann fait partie des plus grands groupes media au monde. Il possède pour l'heure 48% du groupe M6, soit à peine moins que le maximum d'actions (49%) que peut détenir une personne physique ou morale en France dans un groupe qui compte à la fois des chaînes TV ( W9, 6ter, Paris Première, Téva, M6 Music, RFM TV, MCM, Tiji, Canal J et Gulli) et des chaînes radio RTL (RTL, RTL2, Fun Radio).

Cette occasion rare de prendre le contrôle d'un grand groupe TV français pousse de nombreux acteurs à se positionner. On sait ainsi que Bouygues (TF1) et Vivendi (Canal+) aimeraient bien se partager les activités TV et radio du groupe. Mais parmi les possibles prétendants, il y a aussi Xavier Niel (Altice) et le groupe Arnault. Il faut dire que les deux acteurs entretiennent déjà des liens très forts : Xavier Niel est marié à Delphine Arnault, fille du patron du groupe Arnault. Le groupe Arnault entretient par ailleurs une longue histoire avec M6.

Bernard Arnault a ainsi été membre du conseil de surveillance de M6 avant de laisser sa place à sa fille Delphine. L'opération devrait, si elle se concrétise, peser plusieurs milliards d'euros. Altice et le Groupe Arnault prendraient contrôle du maximum du groupe (49%) en rachetant toutes les parts actuellement détenues par Bertelsmann. Pour l'heure, cette opération doit encore être officialisée même si on imagine que des négociations sont déjà en cours en coulisses. Si tout va bien, le rachat devrait être acté d'ici l'été 2021. Evidemment, l'opération sera scrutée de près par l'autorité de la concurrence. Nous devrions en apprendre davantage très rapidement.

