La 4G de Free Mobile serait responsable de coupures TV

Free Mobile est accusé de priver des dizaines de Français de TV. D'après l'ANFR, une antenne 4G récemment déployée par l'opérateur perturbe le signal de la TNT. L’agence nationale des fréquences demande aux personnes concernées de déposer une réclamation. En théorie, Free Mobile est responsable des désagréments et devrait poser gratuitement un filtre sur l'antenne râteau.

Une quinzaine de foyers de Saint-Brevin-les-Pins (Loire-Atlantique) se sont retrouvés privés de TV après l'installation d'une antenne 4G Free Mobile, rapporte Le Courrier du pays de Retz, un journal local relayé par Actu.fr. Toutes les personnes concernées captent la télévision via la TNT.

“J'ai des rayures sur l'écran ou alors il est écrit absence de signal” témoigne un habitant touché par le problème. Privé de télévision, le retraité a contacté l'ANFR, l'Agence nationale des fréquences. “Ils m’ont donné un numéro de dossier, mais je n’ai pas eu de nouvelles ensuite. Et en discutant, je me suis aperçu que d’autres voisins vivent la même chose. Une personne qui est aux Rochelets m’a fait part aussi de cette situation” explique le résident de Saint-Brevin-les-Pins.

Free Mobile devrait régler le problème gratuitement, affirme l'ANFR

Alerté par les riverains, l'ANFR assure que Free Mobile est responsable des perturbations rencontrées. Le 25 janvier 2021, l'opérateur de Xavier Niel a en effet installé et mis en service une antenne 4G à proximité des riverains privés de TV. Le retraité ayant contacté l'ANFR habite d'ailleurs dans un rayon de 350 m de l'antenne de Free Mobile.

L'Agence nationale des fréquences encourage tous les Français touchés par les dysfonctionnements à déposer une réclamation sur le site www.recevoirlatnt.fr. Il est aussi possible de contacter l'ANFR par téléphone au 0970 818 818 (1). Les réclamations devraient permettre à l'ANFR d'aiguiller Free Mobile sur les dispositions à prendre pour régler le problème de TNT.

“Ces téléspectateurs peuvent bénéficier de la pose d'un filtre pour résoudre (normalement) leurs problèmes de réception de la TNT via l'antenne râteau” explique l'ANFR, assurant que l'installation est à la charge de Free Mobile. Si vous êtes concerné, on vous conseille d'entrer en contact avec l'organisme dès que possible.

Source : Le Courrier du pays de Retz, Actu.fr