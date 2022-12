Free Mobile : les débits 4G vont augmenter, voici pourquoi

Si vous êtes abonné à un forfait Free Mobile, on a une bonne nouvelle pour vous : l'opérateur vient d'annoncer que ses débits 4G vont augmenter sur tout le territoire. En effet, le trublion des télécoms a augmenté la largeur des bandes de fréquence de 10 MHz à 15 MHz. La modification devrait être effective dès le mois prochain.

En cette période de fin d'année, Free a préparé un petit cadeau pour ses abonnés mobile. Sur le compte officiel de son réseau, l'opérateur a en effet annoncé une très bonne nouvelle, qui peut d'ailleurs passer inaperçue pour les non-initiés. Ce dernier explique ainsi avoir “augmenté la largeur de bande des fréquences LTE 2100 à 15 MHz sur la majeure partie du territoire”. Derrière ce charabia se cache donc une information qui devrait faire plaisir à tous les concernés.

Ce que cela signifie concrètement, c'est que les débuts 4G de tous les utilisateurs habitant dans les zones concernées, soit une grande partie de l'Hexagone selon Free, vont augmenter. En effet, la largeur de bande des fréquences était jusqu'à maintenant fixée à 10 MHz. Le processus sera alors le même que pour l'augmentation des débits 5G au mois de mai dernier : plus grande la largeur, meilleur le débit.

Abonnés Free Mobile, votre 4G sera meilleure en 2023

Cette nouvelle fait suite à la distribution à Free par l'Arcom d'une plus grande portion des bandes 2,1 GHz, qui est donc passée à 15 MHz en août 2021. Il a aura fallu attendre un peu plus d'un an pour que le dispositif soit prêt sur le réseau de l'opérateur. Cette augmentation aura lieu “début 2023”, annonce ce dernier, du moins pour les utilisateurs habitant en région parisienne.

Sur le même sujet : Free Mobile publie une carte d’implantation prévisionnelle de ses antennes 4G/4G+

Free ne précise pas quand le réseau sera effectif sur le reste du territoire, mais on ose espérer que l'attente ne sera pas trop longue. Free précise par ailleurs que les abonnés n'auront rien à faire pour profiter de cette augmentation de débit, qui s'activera automatiquement sur leur smartphone dès qu'elle sera disponible. De quoi commencer l'année 2023 sur de bonnes bases, en somme.