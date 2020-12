Free Mobile 5G : les premiers tests montrent une multiplication par deux des débits

Suite à l’ouverture du réseau 5G de Free Mobile, plusieurs abonnés ont réalisé des tests techniques pour en évaluer le débit. Les performances sont deux fois plus élevées en 5G qu’en 4G sur les antennes 3500 MHz. Cependant, le temps de latence reste assez élevé. Et les débits enregistrés sur une antenne 700 MHz sont moins élevés, se rapprochant de ceux en 4G+.

Free Mobile est au coeur de l’actualité cette semaine. L’opérateur a non seulement activé son réseau 5G il y a quelques jours, mais son emblématique patron, Xavier Niel, a également fait une annonce-choc. La connectivité 5G est incluse dans tous les forfaits de Free Mobile, sans surcout. Le forfait 19,99 euros devient donc compatible 5G, tout simplement. Et les autres aussi…

Cette annonce était assortie d’une autre information. Free Mobile a converti plus de 5000 antennes en 700 MHz et 800 MHz, auparavant utilisées pour la 4G, afin de créer son réseau 5G national. Ce réseau est accompagné d’antennes en 3500 MHz créées pour véhiculer de la 5G.

C’est, aujourd’hui, le réseau 5G français le plus dense, largement devant la concurrence. Cependant, dans son observatoire publié cette semaine, l’Arcep, le gendarme tricolore des télécoms, explique que les bandes de fréquences 700 et 800 MHz offrent des débits moins intéressants que les bandes 3500 MHz.

Des débits qui peuvent jusqu’à 2 fois plus élevés

Pour en avoir le coeur net, plusieurs Internautes ont réalisé des tests et ont comparé avec le réseau 4G de Free, mais aussi celui d’Orange. Ces tests ont été effectués sur une antenne 700 MHz et sur une antenne 3500 MHz. Cela permet de se rendre compte des gains de performances entre les différentes technologies GSM. Vous pouvez voir ci-dessous quelques tweets publiés par ces technophiles.

Premier constat, il y a une forte différence entre le débit offert part une antenne 5G 700 MHz et une antenne 5G 3500 MHz. Un peu plus de 300 Mb/s en pointe avec la première et plus de 500 Mb/s en pointe pour la seconde. En moyenne, les débits tournent plutôt autour des 230 Mb/s et 430 Mb/s, respectivement. La différence est donc de 200 Mb/s entre les deux technologies. Ce n’est pas loin de doubler.

Deuxième comparaison intéressante, entre la 4G et la 5G avec une antenne 700 MHz. La différence n’est plus si importante. La 4G de Free Mobile offre des débits autour des 200 Mb/s. Notez que ce ne sont pas les meilleurs débits en termes de 4G. Chez Orange, notamment, vous pouvez aisément dépasser les 200 Mb/s, voir dépasser, dans de très bonnes conditions, les 300 Mb/s.

Des gains moins importants avec une antenne 700 MHz

Face à une antenne 5G en 700 MHz, la 4G de Free Mobile est donc moins bonne (mais pas de beaucoup). Et la 4G d’Orange, elle, offre des performances similaires, voire meilleures. En revanche, face à une antenne 5G 3500 MHz, tous les réseaux 4G sont bien en dessous. La bande passante passe du simple au double, tout simplement. Et ce n’est qu’un début. Les débits continueront d’être améliorés dans le temps, autant en 3500 MHz qu’en 700 MHz. Les experts affirment qu’il faut deux ans pour observer des gains bien plus importants.

Troisième information intéressante, la 5G de Free, que ce soit sur la bande de fréquences 700 MHz ou 3500 MHz, la latence est assez élevée. Nous nous souvenons que l’une des promesses de la 5G était justement de réduire considérablement la latence. Il dépasse très fréquemment les 50 ms, alors qu’il ne dépasse que très rarement les 40 ms en 4G chez Orange. Un test réalisé en 4G sur le réseau Free Mobile montre une latence également élevée. Ce ne serait donc pas la faute à la 5G.