Free dévoile la Freebox Pop S avec le Wi-Fi 7 dans une offre fibre sans TV

Il y a du nouveau chez le trublion du Web. Free propose désormais une offre fibre 100 % Internet, sans TV, avec une box Freebox Pop S dotée du Wi-Fi 7. Voyons cela en détail.

Free enrichit son offre en devenant “le 1er opérateur à inclure le Wi-Fi 7 sur une gamme d'offres aussi large“. Derrière cette formule se cache le lancement d'un abonnement 100 % Internet en fibre optique, sans TV, accompagné d'une Freebox Pop S.

Il y a donc désormais 4 formules avec Wi-Fi 7 chez Free, les 3 autres proposant soit la Freebox Ultra, soit la Freebox Pop. À quoi a-t-on droit avec cette Freebox Pop S ? Voici ses principaux avantages :

Des débits jusqu'à 5 Gbit/s partagés en téléchargement et jusqu'à 900 Mbit/s en envoi .

. Une prise en charge du Wi-Fi 7, avec des débits jusqu'à 2,2 Gbit/s.

Un répéteur Wi-Fi 7 inclus sans surcoût, sur demande.

L'offre Freebox Pop S propose la fibre optique sans TV à un prix attractif

Free veut donc proposer le meilleur débit fibre possible à un tarif agressif, 24,99 € par mois sans engagement. Il s'agit d'une exclusivité Web, ce qui veut dire que la souscription se fait uniquement sur le site Internet de Free. Elle est disponible dès à présent pour les nouveaux clients. Si vous êtes actuellement chez Free et souhaitez basculer vers cette offre, surveillez votre boîte mail. Les abonnés éligibles au changement seront informés par email ou directement dans leur espace client.

Notez que l'offre Free Family fonctionne avec la formule. Autrement dit, en plus de la nouvelle Freebox Pop S, vous pouvez demander des forfaits 5G à avec données illimitées à un tarif préférentiel : jusqu'à 4 lignes mobiles à 9,99 € par mois pendant un an, puis 15,99 € par mois, toujours sans engagement (le prix normal est de 19,99 € par mois).

Et pour ne pas léser les personnes qui ne pourraient pas passer à la Freebox Pop S, Free a une petite surprise : les débits maximum théoriques montants de la Freebox Pop, de la Freebox Révolution et de la Freebox Delta passent à 900 Mbit/s. Le changement est gratuit et automatique, aussi bien pour les abonnés existants que pour les nouveaux.