Fortnite : le jeu pèse désormais 60 Go de moins sur Windows 10

Fortnite reçoit une nouvelle mise à jour. Elle apporte son lot de nouveautés, notamment un événement dédié à Halloween. Mais son apport le plus intéressant réside en réalité dans l’optimisation des fichiers, puisque le jeu ne prend désormais plus que 30 Go sur votre SSD au lieu de presque 100 Go auparavant.

Fortnite accueille une toute nouvelle mise à jour. Elle apporte tout un tas de nouveautés, dont l’évènement d’Halloween nommé « La vengeance de Midas », qui durera jusqu’au 3 novembre prochain. Un mode spécial est proposé, ainsi qu’un concert virtuel de J Balvin. Au-delà de cet aspect ludique, cette MàJ propose également une nouveauté technique très importante. Les joueurs consoles doivent télécharger 3 Go de données pour jouer à cette nouvelle version, mais les PCistes ont eu la surprise de voir qu’il leur fallait télécharger plus de 27 Go pour pouvoir de nouveau accéder au jeu. Un mal pour un bien.

En effet, Fortnite se réinstalle complétement pour une raison précise : la taille du jeu se voit considérablement réduite. Auparavant, le Battle Royale d’Epic Games prenait presque 100 Go d’espace sur votre HDD ou votre SSD. Désormais, le jeu ne fait que 30 Go. Une excellente nouvelle, à contre-courant de la tendance actuelle. De plus, les temps de chargements sont également réduits. Que demander de plus ?

Des jeux de plus en plus gros

L’espace pris par les jeux sont du doigt. Les AAA deviennent de plus en plus gros sur nos disques mémoires. Avec la tendance actuelle de passer sur des SSD, forcément moins grands en espace car plus chers, un déséquilibre semble se créer petit à petit.

L’exemple le plus criant de cette tendance est l’un des concurrents directs de Fortnite : Call of Duty Warzone. Au fil des mises à jour, le mode Battle Royale gratuit de Call of Duty a vu sa taille drastiquement augmenter. Aujourd’hui, si vous l’installez, il vous faut pas moins de 242 Go d’espace libre sur votre disque dur. Cela commence à faire beaucoup, tout de même.

Fortnite va donc dans le bon sens à ce niveau là et s’avère être un exemple à suivre. On espère que d’autres jeux suivront la marche.