Call of Duty Warzone pourrait prochainement arriver sur Android et iOS

Call of Duty Warzone pourra-t-il bientôt être joué sur mobile ? C’est en tout cas la grosse rumeur du jour, née avec une offre d’emploi postée par Activision. La chose ne paraît pas aberrante, étant donné que la plateforme se prête plutôt bien au genre.

Lancer un petit Warzone sur votre smartphone ? Voilà une chose aujourd’hui impossible, mais qui pourrait bientôt devenir une réalité dans le futur. En effet, le site Charlie Intel a repéré quelque chose qui pourrait aller dans ce sens. Une offre d’emploi a été postée par Activision pour un poste de producteur exécutif pour un jeu nommé WZM. Difficile ici de ne pas faire le rapprochement avec un titre qui pourrait se nommer Warzone Mobile, étant donné qu’aucun autre jeu de l’éditeur ne dispose de ces initiales.

Plus encore, la description du poste évoque un « nouveau FPS mobile dans l’univers de Call of Duty » et le qualifie de jeu AAA pour smartphone. Dernier point, le job est basé à Los Angeles, là où se trouve également Infinity Ward, qui développe Modern Warfare et Warzone.

Une arrivée pas si absurde

Voir Warzone arriver sur mobile ne serait pas vraiment une surprise, en réalité. La licence Call of Duty est déjà présente sur les smartphones, via Call of Duty Mobile sur Android et iOS.

Le Battle Royale est un genre qui se prête bien à la plateforme mobile. Les principaux jeux du marché ont leur version smartphone, comme Playerunknow’s Battleground ou encore Fortnite. Ce dernier est d’ailleurs l’un des titres les plus joués de la planète sur ce segment, ce qui lui a permis de défier Apple et sa taxe de 30% imposée sur tout achat sur iOS.

Quoiqu’il en soit, une arrivée de Warzone sur Android et iOS pourrait contribuer à installer le jeu dans le temps. La licence va prochainement accueillir un nouveau volet, à savoir Black Ops Cold War. Si ce dernier proposera un nouveau mode multi-joueur, Warzone devrait continuer à exister par lui-même dans le futur comme un jeu indépendant.

On rappelle que Warzone connait un succès monstrueux sur toutes les plateformes. Sorti pendant le confinement, le jeu rassemble aujoud’hui 75 millions de joueurs.

Source : CharlieIntel