Fortnite enfin jouable sur iPhone, un influenceur trop généreux sur Amazon, c’est le récap

Fortnite revient en force sur iOS grâce à Microsoft, le Pixel 7 Pro se montre un peu plus et un influenceur trop généreux cause des soucis à Amazon, c’est le grand récap du vendredi 6 mai 2022.

C’est l’heure du récap du 6 mai 2022. Une journée riche en actus ! Nous avons eu un influenceur qui donne son numéro de carte bleu à tout va, un retour très attendu sur iPhone grâce à Microsoft et un Pixel 7 Pro qui commence à fuiter !

Fortnite fait son grand retour sur iPhone !

Fortnite a été expulsé d’iOS en 2020 et depuis, ses adeptes sur iPhone sont orphelins. Mais c’est terminé, puisque le jeu d’Epic Games va faire son grand retour sur la plateforme. Tout ça, c’est grâce à l’intervention de Microsoft qui va proposer gratuitement le titre dans le cloud via son service Game Pass. Si Fortnite ne sera toujours pas installé sur iOS, il pourra fonctionner grâce à la magie d’Internet. Expulsez-le par la porte, il revient par la fenêtre !

Lire – Vous pouvez jouer à Fortnite sur iPhone et Android gratuitement, merci le Xbox Cloud Gaming

Le Pixel 7 Pro continue de se montrer

Le Pixel 7 Pro ne sera pas annoncé avant le mois d’octobre. Pourtant, on sait déjà à quoi il ressemble, et ce grâce à des fabricants de coques. Des fuites nous montrent ainsi des rendus du smartphone de Google. Pas de révolution à l’horizon, puisque le design reprend les grandes lignes du Pixel 6 Pro. On note toute de même quelques changements au niveau du module photo, mais rien de bien incroyable.

Lire – Le Pixel 7 Pro montre son design dans une nouvelle fuite

Un influenceur est trop généreux… et fait bloquer les comptes Amazon de ses fans

Pour l’Aïd, l’influenceur Nasdas, très présent sur Snapchat, a voulu faire preuve de générosité. Il a ainsi dévoilé le numéro d’une carte bleu en proposant à ses fans de l’utiliser pour s’acheter ce qu’ils voulaient sur Amazon. Ces derniers se sont donc rués sur le site afin de dépenser les 16 000 euros promis. Toutefois, le site d’e-commerce a très vite perdu la boule en voyant la même carte utilisée par des milliers de comptes et a bloqué ces derniers. Heureusement pour eux, ils ont été débloqués au bout de 48 heures. Une histoire qui a le mérite de montrer qu’Amazon est efficace pour prévenir toute irrégularité.

Lire – Amazon bloque des milliers de comptes à cause d’un influenceur qui a partagé sa carte bancaire