Forspoken dévoile son gameplay nerveux dans une vidéo de 10 minutes

Square Enix a profité de la Gamescom 2022 pour dévoiler une nouvelle vidéo de gameplay pour Forspoken. L’occasion de plonger en profondeur dans les mécaniques qui régissent le jeu, son histoire mais surtout son système de combat. Si les environnements ne vous feront pas décrocher votre mâchoire, le combat s’annonce mouvementé, jusqu’à parfois être un peu encombré.

Forspoken est sans aucun doute l’un des jeux les plus attendus de ces prochains mois, et ce, malgré une communication pour le moins hasardeuse de Square Enix. En effet, le titre a récemment fait parler de lui via un court teaser, dont les répliques un brin kitsch de son héroïne ont déclenché les moqueries de ses internautes. Qu’importe, direz-vous, ce qui compte, c’est le gameplay (et vous aurez raison).

Là encore, le jeu divise : le trailer dévoilé l’année dernière avait certes l’air alléchant, mais de nombreux joueurs ont remarqué quelques défauts graphiques, notamment des chutes intempestives du framerate. Square Enix était donc attendu au tournant à la Gamescom 2022. Et Square Enix a répondu à l’appel : dans une longue vidéo de 10 minutes, la firme dévoile le gameplay de son futur titre en profondeur.

Découvrez toutes les mécaniques de gameplay de Forspoken

Après un bref rappel de l’histoire, le trailer commence donc par nous présenter Cipal, la capitale du royaume dans lequel Frey se retrouve par accident. C’est dans cette ville que le joueur pourra interagir avec les PNJ pour recueillir des quêtes et commercer avec les marchands de la zone. En dehors de ses murs, Frey utilisera ses compétences en parcours, son équipement et ses pouvoirs pour parcourir les terres arides qui l’entourent et trouver des trésors.

Sur le même sujet — Forspoken : les temps de chargement seront ridicules sur PC grâce au Direct Storage de Windows 11

Enfin, c’est bien sûr le combat qui nous intéresse le plus. Premier constat, Square Enix semble avoir corrigé les problèmes de framerates capricieux. L’armada de Frey semble particulièrement complète, notamment grâce aux mécaniques qui permettent de l’enrichir avant chaque altercation. Néanmoins, la lisibilité semble grandement en pâtir. On défie quiconque de retrouver les ennemis perdus dans la masse de pouvoirs lancés par Frey.

Pour rappel, après de multiples reports, la sortie de Forspoken est prévue pour le 24 janvier 2023.