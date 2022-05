Forfait mobile : profitez de 80 Go pour 9,99€ sur le réseau Orange

Lebara lance un forfait 80 Go à 9,99€/30 jours. Sans engagement, sans limite de durée, sans contrat et prépayé, cette offre possède de solides arguments pour séduire les clients en quête d’une vraie liberté dans la gestion de leur forfait mobile. L’offre est à saisir avant le 26 juin 2022 !

Le forfait mobile classique ne convient pas forcément à tout le monde. Avec les documents à remplir, la durée d’engagement à respecter, les prélèvements mensuels et le risque de hors forfait, on se sent parfois perdu et emprisonné. En ce moment, le forfait prépayé de Lebara reste la meilleure option pour se libérer de toutes ces contraintes. Par rapport aux autres offres mobiles du marché, il promet une plus grande liberté et ses caractéristiques sont un peu particulières.

Le forfait prépayé Lebara : la meilleure alternative aux forfaits mobiles classiques

D’abord, un forfait mobile Lebara n’exige pas de contrat. Pour l’utiliser, il suffit de commander la carte SIM sur le site de l’opérateur et l’insérer sur votre téléphone, elle sera immédiatement fonctionnelle. À ce sujet, il est, par ailleurs, intéressant de savoir que la carte SIM Lebara est gratuite. Idem pour la livraison. Aucun frais ne vous sera demandé. Pourtant, le MVNO vous offre un bonus de 2 Go de données pour votre premier mois.

Pour le paiement des produits et services Lebara, il ne sera pas non plus nécessaire de fournir votre RIB. Afin de faire les choses plus simples, Lebara accepte les paiements via PayPal, par carte crédit ou par carte bancaire prépayée.

Le renouvellement de l’offre est en outre automatique tous les 30 jours. Si vous souhaitez ne pas renouveler, il suffit de désactiver. Sinon, la recharge peut également se faire avec du crédit à l’unité disponible dans les 10000 points de vente Lebara en France.

Autre détail intéressant, le forfait prépayé Lebara est flexible et très facile à utiliser. Selon vos besoins du moment, il est possible de mettre le forfait en pause, de l’arrêter ou de le résilier définitivement. Tout cela se fait depuis l’application Lebara ou depuis votre espace client en ligne.

Enfin, le forfait prépayé de Lebara permet d’éviter le hors forfait. Fini les frais cachés. Aucun dépassement de forfait ne sera possible puisque vous consommez ce que vous avez déjà payé.

Bon plan Lebara : forfait 80 Go à 9,99€/30 jours sur le réseau Orange

Le forfait prépayé Lebara vous assure une liberté presque totale dans la gestion de votre offre mobile. Pas cher, il vous permet également de faire des économies.

Avec sa promotion actuelle, Lebara vous offre la possibilité de souscrire un forfait 80 Go pour 9,99€/30 jours. Déjà attractif, ce tarif promotionnel n’est pas non plus soumis à une condition de durée. Même après un an, l’offre sera tarifée au même prix.

Côté contenu, ce forfait sans engagement de Lebara se montre aussi complet et intéressant. Outre les 80 Go de données mobiles proposées, il inclut également des appels et SMS illimités en France. Pour un appel, vous pouvez rester au téléphone jusqu’à 2h sans coupure. Par ailleurs, vous pouvez appeler et envoyer des SMS jusqu’à 99 destinataires différents sur la durée du forfait, c’est-à-dire 30 jours.

Enfin, notez que Lebara opère sur le réseau mobile Orange. En souscrivant à ce forfait 80 Go, vous bénéficiez du meilleur réseau mobile français avec une couverture à 99 % du territoire et un débit moyen de 110 Mbit/s en 4G.

Un forfait 130 Go à 12,99€/30 jours : le bon plan Lebara pour les grands consommateurs

Pour sa promotion en cours et valable jusqu’au 25 juin 2022, Lebara n’a pas oublié les grands consommateurs d’internet mobile. À côté de son forfait 80 Go à 9,99€, le MVNO propose un autre bon plan forfait mobile contenant une enveloppe data plus généreuse et affiché à un prix aussi attractif : 130 Go à 12,99€/30 jours.

Sans engagement et sans limite de durée, ce forfait est également prépayé. Il est parfait pour les personnes accrocs à Netflix, YouTube ou autres plateformes ou jeux en streaming. En plus de l’enveloppe internet de 130 Go, cette offre comprend aussi des appels et SMS illimités en France.

Ce qu’il faut retenir :

Forfait 80 Go à 9,99€/30 jours même après la première année ;

Forfait mobile prépayé, sans engagement et sans condition de durée ;

Réseau mobile Orange ;

Offre valable jusqu’au 25 juin 2022.

Cet article a été rédigé en partenariat avec Lebara.