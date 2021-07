Forfait mobile pas cher : 100 Go à 7,99 € et 200 Go à 9,99 € chez Cdiscount

Si vous souhaitez réduire la facture de votre forfait mobile, vous pouvez profiter de ces deux offres que propose l'opérateur virtuel Cdiscount Mobile. En ce moment, il est possible de souscrire au forfait 100 Go à 7,99 € ou à celui de 200 Go à 9,99 € par mois. Deux forfaits mobiles pas chers, sans engagement, qui exploitent le réseau de Bouygues Telecom.

Jusqu'au mercredi 14 juillet 2021, Cdiscount Mobile propose deux forfaits mobiles pas chers sans engagement sous la barre des 10 €. Le premier permet de profiter de 100 Go pour 7,99 € par mois pendant 12 mois puis 20 €. Il comprend les appels, SMS et MMS illimités en France Métropolitaines, une enveloppe internet de 100 Go dont 13 Go utilisable en Europe et DOM. Sur la période promotionnelle, vous économisez donc 144,12 €.

La seconde offre à 9,99 € par mois, est plus adaptée aux personnes qui consomment mensuellement plus de 100 Go de datas mobiles. Elle inclut une enveloppe internet de 200 Go, avec 15 Go à utiliser en Europe et dans les DOM. On retrouve bien évidemment les appels, SMS et MMS illimités en France Métropolitaine. Au delà de la période de 12 mois, le tarif mensuel passe à 19,99 €. En souscrivant à ce forfait mobile, vous réalisez donc une économie de 120 euros à l'année.

Quelque soit le forfait que vous choisissez, la carte SIM triple découpe, compatible tous mobiles est facturée à hauteur de 10 €, à régler une seule fois lors de la commande. Enfin, si vous n'êtes pas convaincu par ces forfaits Cdiscount Mobile, vous pouvez consulter notre comparateur meilleur forfait mobile pour trouver l’offre qui correspond le mieux à vos besoins.