Forfait mobile ou internet : résilier votre abonnement s’annonce désormais beaucoup plus facile

Dans le cadre du projet de loi sur le pouvoir d'achat, les députés de l'Assemblée Nationale ont présenté des amendements pour revoir à la baisse les frais de résiliation des forfaits mobiles ou internet. Ils vont désormais plus loin et proposent une mesure concrète pour résilier facilement nos abonnements.

La hausse des prix et l'inflation que l'on connaît actuellement touchent tout le monde et tous les secteurs de l'économie. En première ligne face à la crise, les citoyens français voient ainsi petit à petit leur pouvoir d'achat baisser. De ce fait, les députés de l'Assemblée Nationale discutent depuis plusieurs jours des mesures à prendre pour contrer l'inflation et redonner un coup de boost aux porte-monnaie des Français.

Dans le cadre du projet de loi sur le pouvoir d'achat, ceux-ci ont déjà proposé des amendements. L'un d'eux consiste notamment à réduire les frais de résiliation de nos forfaits mobiles ou internet, notamment en supprimant les frais supplémentaires qui sont appliqués à la deuxième année restante d'un contrat. Ils vont cette fois-ci plus loin et proposent de faciliter encore plus la résiliation de nos contrats.

Vous pourrez bientôt résilier vos abonnements mobiles ou internet facilement et en 3 clics

Parmi les mesures très concrètes discutées par les députés, une en particulier est importante. Les députés proposent en effet de totalement faciliter la résiliation de nos abonnements mobiles ou internet. Ainsi, ils proposent d'imposer un “bouton résiliation”. Ce dernier se basera notamment sur ce qu'il se fait actuellement en Allemagne. Il s'agit plus concrètement d‘une résiliation des contrats et des abonnements qui se fait très rapidement, en quasiment 3 clics. La mesure “ prévoit qu’un décret sera pris pour définir les modalités de présentation et d’utilisation de cette fonctionnalité dédiée” a par ailleurs indiqué Bruno Le Maire, ministre de l'Économie.

Ce système de résiliation facilité devrait donc permettre à bon nombre de personnes de résilier beaucoup plus facilement qu'auparavant leurs abonnements, étant donné que la pratique était assez longue et fastidieuse jusqu'à aujourd'hui. Cette méthode de résiliation simplifiée va concerner tous les contrats en ligne souscrits avant le mois de février 2023. L’idée est donc qu’il soit aussi simple de s’abonner à un contrat que de le résilier.

