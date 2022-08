La France, l’Espagne et l’Italie exigent que les GAFAM payent une partie des infrastructures télécoms

Les pays européens tentent une nouvelle fois de s’unir pour imposer une taxe Internet aux GAFAM. Alors que ces derniers représentent 55 % du trafic mondial, ce qui coûte jusqu’à 28 milliards d’euros par an aux opérateurs, ces derniers ne participent pas au financement du développement des réseaux télécoms. Pourtant, un investissement de leur part pourrait rapporter gros à l’Union européenne.

Aujourd’hui, Google, Facebook, Netflix, Apple, Amazon et Microsoft représentent à eux seuls 55 % du trafic sur Internet, selon un rapport de l’European Telecommunications Network Operators' Association (ETNO). Il y a peu, Netflix a par ailleurs confirmé sa lourde empreinte sur le web français en occupant plus de 20 % de la bande passante hexagonale. Une utilisation de la bande passante qui coûte cher aux opérateurs : chaque année, ces derniers déboursent entre 15 et 28 milliards d’euros par an pour maintenir les flux de données.

Malgré cette part importante sur le trafic mondial, les GAFAM refusent pour le moment de fournir une aide financière au développement des réseaux télécoms. Une situation qui commence à sérieusement contrarier les États membres de l’Union européenne, qui prépare désormais leur contre-attaque. D’après un document consulté lundi par Reuters, la France, l’Espagne et l’Italie militent désormais auprès de la Commission pour que les géants du web financent une partie des infrastructures Internet sur le vieux continent.

L’Europe veut imposer une taxe sur les télécoms au GAFAM

« Il est temps de réorganiser la juste rémunération des réseaux. C’est désormais l’un des principaux chantiers de notre espace numérique », a déclaré Thierry Breton, le commissaire français en charge du marché intérieur. Il y a quelques jours, Grégory Rabuel, PDG d’Altice et de SFR, a lui aussi évoqué son envie de faire payer les GAFAM leur utilisation massive de la bande passante européenne.

Déjà longuement étudié, le projet pourrait s’avérer très bénéfique pour l’économie européenne. On estime en effet qu’à hauteur de 20 milliards d’euros par an, cette taxe pourrait rapporter jusqu’à 72 milliards d’euros à l’UE. Reste désormais à convaincre l’exécutif. Dans leur document conjoint, la France, l’Espagne et l’Italie demandent que la Commission européenne vote une loi « garantissant que tous les acteurs du marché contribuent aux coûts des infrastructures numériques ».

