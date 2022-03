Forfait mobile : 4 offres irrésistibles à moins de 10 €, sans augmentation de prix après un an

Vous cherchez un forfait mobile sur le long terme ? Vous pouvez d'entrée de jeu éliminer les offres avec des prix valables sur une période d'un an seulement. Ce qu'il vous conviendra le mieux dans ce cas, c'est un forfait mobile avec un tarif qui n'augmente pas, même après la première année. En voici trois qui pourraient correspondre à vos attentes.

Auchan Telecom 40 Go à 7,99 €

Auchan Telecom qui exploite le réseau de Bouygues Telecom propose lui aussi un forfait mobile 40 Go à 7,99 €. L'offre est valable sans condition de durée avec un prix qui n'augmente pas, même après la première année.

Concernant les services inclus dans le forfait, on retrouve une belle enveloppe internet en 4G à utiliser en France métropolitaine. Ce qui est largement suffisant pour tous les usages. Que ce soit pour naviguer sur le web, visionner des séries et films sur Netflix. Auchan Telecom n'oublie pas l'essentiel, à savoir les appels, SMS et MMS illimités en France Métropolitaine. Comme la majorité des forfaits du marché, la carte SIM est facturée 10 euros.

Forfait Cdiscount Mobile 80 Go à 8,99 €

Enfin, on termine cette sélection de forfaits mobile sans condition de durée avec une offre du coté de Cdiscount. L'opérateur virtuel dont le réseaux repose sur celui de Bouygues permet de profiter d'un forfait mobile de 80 Go à 8,99 € par mois, avec un prix qui n'augmente pas même après la première année.

Pour ce tarif contenu, on a droit à une belle enveloppe internet de 80 Go en France Métropolitain ainsi que 10 Go utilisables en Europeet dans les DOM. On retrouve les appels, SMS et MMS illimités en France Métropolitaine, mais aussi depuis l’Europe et les DOM (38 destinations) vers un numéro français (limité à 3h maximum par appel et vers 129 destinataires différents, dont 99 vers et depuis l’UE et DOM).

Forfait Sosh 40 Go à 9,99 €

Sosh propose une belle offre avec un excellent rapport qualité prix. Le forfait Sosh 40 Go est en ce moment à 9,99 € par mois jusqu'au 31 mars. De plus, vous bénéficier d'une des meilleures couverture réseau du marché, ce, sans faire de concessions sur la qualité. La filiale low-cost d'Orange exploite les antennes réseau de l'opérateur historique. Vous avez donc l'assurance de bénéficier des avantages d'un client Orange, au prix Sosh.

Concernant les services inclus, on a droit à 40 Go d'Internet depuis la France Métropolitaine et 10 Go à utiliser depuis l'union Européenne. On retrouve bien évidemment les traditionnels appels, SMS et MMS illimités. Aussi, il faut compter 10 euros pour la carte SIM triple découpe compatible avec tous les téléphones du marché. Une offre avec un tarif qui n'augmente pas après la première année et qui est également sans engagement.

Forfait B&You 100 Go à 9,99 €

Pour quelques jours encore seulement, jusqu'au 11 mars 2022, B&You propose son forfait 100 Go à 9,99 € par mois. Tout comme l'offre de Sosh précédente, ce dernier est sans engagement, mais aussi condition de durée, avec un prix qui ne connaitra pad d'augmentation, même après la première année. De ce fait, vous n'aurez pas à en changer tous les 12 mois.

Pour les services qu'inclus ce forfait mobile à moins de 10 euros, on peut compter sur 100 Go d'internet à utiliser en France Métropolitaine dont 20 Go utilisables depuis l'Europe et les DOM. Pratique si vous êtes amené à voyager occasionnellement. Aussi de la partie, on retrouve les SMS et MMS illimités. Enfin, il faut compter 10 euros pour la carte SIM triple découpe compatible avec tous les téléphones du marché.

N'hésitez pas non plus à jeter un œil à notre sélection des meilleurs forfaits mobile à moins de 5 euros, ou à notre comparatif des meilleurs forfaits mobile en fonction de votre budget et de vos besoins. Si vous cherchez la vitesse, vous trouverez peut-être votre bonheur dans notre article qui regroupe les meilleures offres sur les forfaits mobile 5G.