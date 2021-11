Forfait Cdiscount Mobile : 70 Go à 5,99 € par mois (Black Friday)

Chez Cdiscount Mobile, l'opération Black Friday vous offre le choix entre plusieurs forfaits mobiles confortables à prix cassé. L'opérateur virtuel propose notamment un forfait 70 Go à 5,99 € par mois. Cette offre expire le lundi 29 novembre 2021.

CLIQUEZ ICI POUR PROFITER DE CE BON PLAN

Le Black Friday se poursuit chez Cdiscount Mobile qui propose plusieurs offres en ce moment à destination de ceux qui souhaitent souscrire à un forfait data confortable à moindre coût. Pour les plus gros consommateurs de données, il y a le forfait 130 Go à 9,99 € par mois, pour les petits consommateurs, l'opérateur propose un forfait 20 Go à 3,99 € par mois.

Entre les deux, vous avez aussi un forfait mobile de 70 Go à 5,99 € par mois. C'est l'offre la plus équilibrée des trois. De plus, ces forfaits sans engagement. Son prix passe à 12,99 € la première année. En cas de dépassement des 70 Go, vous n'êtes pas facturé au Mo mais le débit est réduit au delà.

L'offre inclut évidemment les appels, SMS et MMS illimités et vous donne droit à 9 Go de data utilisable en roaming (UE et DOM). N'oubliez pas de prévoir 10 € payable en une fois pour la carte SIM à la souscription. Vous avez jusqu'au lundi 29 novembre 2021 inclus pour profiter du bon plan. Et pour aller plus loin, on vous invite à lire notre sélection des meilleurs forfaits mobiles en promotion pour le Black Friday.