Flight Simulator : le dernier patch améliore les performances sur Xbox Series X/S et PC

À l'occasion de la sortie de Flight Simulator sur Xbox Series X et Series S, Asobo Studio vient de publier un nouveau patch qui améliore nettement les performances du titre sur consoles et PC. Les temps de chargement sont par exemple bien plus rapides sur les machines de Microsoft.

Si vous êtes abonné au Xbox Game Pass, le service gaming de Microsoft, vous serez ravis d'apprendre que Microsoft Flight Simulator est disponible depuis ce 27 juillet 2021 sur Xbox Series X et Series S. Bien entendu, rien ne vous empêche d'acheter le titre si vous n'êtes pas client du Game Pass. Et à l'occasion de ce lancement sur consoles, les développeurs du titre de chez Asobo Studio viennent de publier une nouvelle mise à jour.

Ce patch a pour principale vocation d'améliorer les performances du jeu sur les dernières consoles de Microsoft, mais aussi sur PC. Dans une vidéo publiée sur la chaîne YouTube ElAnalistaDeBits, vous pourrez comparer les performances et les visuels du titre sur ces trois plateformes. L'occasion de confirmer le travail formidable effectué par les Français d'Asobo Studio sur les versions consoles du titre, qui bien que bloquées à 30 FPS, restent particulièrement agréables à regarder.

Quelles sont les nouveautés de Flight Simulator sur PC, Xbox Series X et Series S ?

Les temps de chargement, notamment au démarrage du jeu, sont désormais un peu plus rapides sur consoles : 1 minutes 39 sur Series S et 1 minute 35 sur Series X. Notez toutefois qu'un vol se charge deux plus fois plus rapidement sur Series S, une performance qui s'explique par le niveau de détail et une définition plus faible sur la console 100% digitale de Microsoft. Voici bref résumé des nombreuses modifications apportées par ce patch :

De meilleures performances grâce à l'amélioration de la prise en charge des CPU multicore

Meilleure utilisation de la mémoire et du GPU

Temps de chargement plus rapides

Intégration des vols de découverte, permettant de profiter des meilleurs panoramas du jeu dans des conditions météorologiques parfaites

Améliorations de l'exploration du monde avec l'intégration d'étiquettes inédites

Refonte des vols d'entraînements pour les rendre plus accessibles aux débutants

Intégration de l'assistant de vol, une IA développée pour vous aider durant vos escapades

Navigation à la manette améliorée

De nouvelles options d'accessibilité comme une fonction de narration par synthèse vocale

Pour rappel, Asobo Studio a déjà confirmé que les hélicoptères et le changement des saisons débarqueront en 2022, aux côtés d'autres changements majeurs, comme des mises à jour graphiques de plusieurs pays, ou bien la possibilité de partager la vue de son cockpit avec un autre joueur.

Source : Flight Simulator