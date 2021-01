Adobe Flash est mort : comment désinstaller le lecteur sur Mac et PC

Adobe Flash Player est officiellement mort après 25 ans de bons et loyaux services. Dès ce 12 janvier 2021, Adobe empêchera tout contenu Flash de s'exécuter dans Flash Player. Les utilisateurs sont invités à désinstaller Flash Player au plus vite, pour éviter d'éventuels problèmes de sécurité.

Nous vous en parlions il y a quelques mois déjà. En juin 2020, Adobe avait détaillé les différentes mesures qui allaient être prises dans la cadre de l'arrêt du suivi d'Abobe Flash Player. En premier lieu, la firme a envoyé des notifications à répétition aux utilisateurs pour les inciter à désinstaller le plugin au plus vite.

En décembre 2020, Adobe Flash Player a toutefois reçu son ultime mise à jour. Les développeurs en avaient d'ailleurs profité pour rappeler la mort imminente du logiciel et pour remercier “tous les clients et développeurs qui ont utilisé Flash Player pour créer du contenu incroyable ces deux dernières décennies”.

Sur son site officiel, Adobe confirme qu'à partir de ce mardi 12 janvier 2021, l'exécution du contenu Flash dans Flash Player sera bloquée “afin de sécuriser les systèmes des utilisateurs”. L'entreprise invite à nouveau les utilisateurs à désinstaller au plus vite Flash Player. Faute de nouvelles mises à jour de sécurité, le plugin sera à la merci des failles de sécurité et autres bugs pouvant nuire à la sécurité des systèmes des utilisateurs. Notez qu'Adobe a publié des instructions précises pour désinstaller Flash Player sur Mac et Windows.

Comment désinstaller Flash Player sur Mac et Windows

Adobe vous invite à suivre la procédure suivante pour désinstaller Flash Player sur Mac :

Identifiez votre version de MacOS : cliquez sur l'icône Pomme et sélectionnez “À propos de ce Mac” pour connaître votre version de MacOS Téléchargez le programme de désinstallation sur MacOS X versions 10.6 et ultérieures, sur MacOS X versions 10.4 et 10.5 ou sur MacOS X versions 10.3 et antérieures Fermer tous les navigateurs ouverts Lancez le programme Vérifiez que la désinstallation est un succès en consultant la liste des plugins dans votre navigateur favori Supprimez les répertoires suivants : <répertoire racine>/Bibliothèque/Préférences/Macromedia/Flash\Player et <répertoire racine>/Bibliothèque/Caches/Adobe/Flash\Player

Si vous êtes sur Windows, la procédure est similaire :

Téléchargez le programme de désinstallation et enregistrez le fichier sur votre bureau Windows Fermez tous les navigateurs et les programmes qui utilisent Flash Lancez le programme de désinstallation Vérifiez que la désinstallation est terminée en redémarrant votre ordinateur. Ouvrez votre navigateur et vérifiez le statut de Flash Player

Source : Adobe