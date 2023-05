Firefox pourra bientôt détecter les faux avis écrits par une IA sur les sites de vente

Firefox pourrait bien proposer une nouvelle fonctionnalité pour améliorer encore plus votre sécurité sur Internet. Mozilla vient en effet d’annoncer le rachat de FakeSpot, une société qui développe une extension capable de détecter les faux avis sur les sites marchands, écrits par une IA. Reste à voir comment la technologie sera intégrée au navigateur.

Sur Amazon comme sur bon nombre d’autres sites de vente, les faux avis sont une véritable plaie pour les internautes qui souhaitent acheter un produit quelconque. D’autant que l’arrivée de ChatGPT et des IA génératives sur le marché ne va pas améliorer les choses. Dorénavant, il est particulièrement aisé de produire de faux avis à l’appel, qui plus est optimisé pour améliorer le référencement du produit en question.

Il est donc urgent de lutter contre ce problème, et Firefox a peut-être trouvé la solution. Dans un récent billet de blog, Mozilla annonce en effet le rachat de FakeSpot. Si ce nom ne vous dit rien, sachez qu’il s’agit probablement de la meilleure solution actuelle contre les avis. En effet, FakeSpot est une extension web capable de repérer ces derniers, à l’aide d’un « système d’intelligence artificielle (IA) et de machine learning (ML) pour détecter les modèles et les similitudes entre les avis », explique la fondation.

Comment Firefox compte lutter contre les faux avis en ligne

« L’ajout des capacités de FakeSpot permettra aux clients de Firefox d’être mieux équipés pour se débarrasser des avis trompeurs et de faire leurs achats en toute confiance, en sachant que ce qu’ils achètent est de haute qualité et authentique », écrit ainsi Mozilla. « C’est une excellente preuve du travail que nous faisons pour faire de Firefox le navigateur qui met vraiment l’expérience du client au premier plan ».

Pour l’heure, on ne sait précisément comment la fondation va intégrer la technologie à Firefox. Quoiqu’il en soit, si vous utilisez FakeSpot sur un autre navigateur, soyez rassurés : l’extension restera disponible sur Chrome, Edge et tous leurs concurrents. Mozilla s’engage d’ailleurs même à accroître sa disponibilité et son optimisation à partir d’aujourd’hui.

