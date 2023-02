Firefox Version 110 facilite la gestion des modules tiers et l’importation des favoris

La version 110 de Firefox pour Windows, Mac, et Linux est d’ores et déjà disponible, et l’une de ses fonctionnalités les plus notables est la possibilité de désactiver à volonté les modules tiers du navigateur.

Mozilla met énormément l’accent sur la sécurité des données personnelles et s’attache à proposer toujours plus de fonctionnalités donnant le contrôle du fonctionnement de Firefox. Un module tiers peut être considéré comme un fichier non signé par Microsoft ou Mozilla injecté dans Firefox pour en améliorer les fonctionnalités. L’antivirus ou encore la carte graphique injectent fréquemment leur propre code pour en améliorer la compatibilité ou les performances. Cette manœuvre est parfois contre-productive et empêche le programme de marcher correctement.

La désactivation manuelle des modules tiers permet aux utilisateurs d’identifier le ou les modules fautifs dans Firefox. En plus de pouvoir contrôler les extensions et plugins du navigateur, les utilisateurs disposent d’encore plus d’outils pour effectuer un diagnostic. Pour consulter la liste des modules tiers téléchargés par le browser, il suffit de saisir « about:third-party » dans la barre d’adresse.

Firefox version 110 propose encore plus de possibilités de contrôler les performances du navigateur

Une page affichant la liste des bibliothèques de liens dynamiques apparaît alors. On y voit le nom de chaque module, diverses informations le concernant telles que celles concernant l’éditeur ou bien la version du fichier. Une icône d’alerte jaune apparaît à côté du nom si le module fait planter le navigateur. Désactivez-le en cliquant sur l’icône correspondante à droite. Fermez Firefox et relancez-le pour vérifier qu’il fonctionne correctement.

En plus des habituelles améliorations de performance et autres corrections de bugs, Firefox 110 offre maintenant la possibilité d’importer les favoris et les données en provenance d’une plus grande variété de navigateurs. En plus d’automatiser l’import depuis Chrome et Edge, Firefox prend désormais en charge Opera, Opera GX, et Vivaldi. Les thèmes Colorways disparaissent de la version par défaut du navigateur. Seuls les thèmes par défaut, « Light », « Dark » et « Alpenglow » sont disponibles de base. Pour accéder à encore plus d’options de personnalisation, il faut désormais vous rendre sur la page dédiée aux extensions de Firefox. Firefox v110 pour Windows, macOS et Linux est disponible le 14 février 2023.

Source : Tech Dows